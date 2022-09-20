20 сентября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Август 2022
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июль 2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июль 2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Август 2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Август 2022
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20 сентября 2022 года 08:42
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сегодня оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 4,3% годовых, сообщил НБК.
Большинство аналитиков ожидали сохранения... читать дальше
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20 сентября 2022 года 08:35
Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили ростом, отыграв наблюдавшееся в начале торгов снижение.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 197,26 пункта (0,64%) и составил 31019,68 пункта.
Лидерами роста в индексе стали... читать дальше
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20 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,67 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 53,85 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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20 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,44 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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20 сентября 2022 года 08:28
Более 90% ведущих глобальных компаний почувствуют влияние изменения климата как минимум на одном аспекте своего бизнеса, будь то склады или центры обработки данных, оказавшиеся в зоне лесных пожаров, или растущие затраты на страховку от наводнений, пишет MarketWatch со ссылкой... читать дальше
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20 сентября 2022 года 08:22
Изменения доллара США на "Московской бирже" на старте торгов были незначительны, при этом сделок с евро за первые 20 минут не было; рубль демонстрировал боковую динамику в основных валютных парах в ожидании новых стимулов.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... читать дальше
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20 сентября 2022 года 08:14
В сентябре индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), снизился по итогам девятого месяца подряд. Значение индикатора опустилось до минимальной отметки с мая 2020 года,... читать дальше
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20 сентября 2022 года 08:07
По итогам вчерашних торгов рынки акций крупнейших стран Западной Европы закрылись разнонаправленно.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,09%, до 407,87 пункта.
Германский индекс DAX вырос на 0,54%, итальянский FTSE MIB -... читать дальше
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20 сентября 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,1662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,46 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,0426 руб. По сравнению...
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20 сентября 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Цены производителей в Германии
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19 сентября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42447,618 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,251 млрд руб., или на...
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19 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,56 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,633 руб. Было заключено 40096 сделок.... читать дальше
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19 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1716 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,0025 руб., максимальный - 60,645 руб. Было... читать дальше
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19 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0773 руб.
Минимальный курс евро составил 59,8125 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 12578... читать дальше
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