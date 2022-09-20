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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 60,1662 руб., курс евро - в размере 60,0426 руб.
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20 сентября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 60,1662 руб., курс евро - в размере 60,0426 руб.

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20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,1662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,46 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,0426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,86 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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