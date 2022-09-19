Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,56 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,633 руб. Было заключено 40096 сделок. Объем торгов составил 54590,83 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,559 руб. за юань.

19 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,56 руб.

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сегодня оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 4,3% годовых, сообщил НБК. Большинство аналитиков ожидали сохранения... Большинство аналитиков ожидали сохранения... читать дальше

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Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили ростом, отыграв наблюдавшееся в начале торгов снижение. Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 197,26 пункта (0,64%) и составил 31019,68 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 197,26 пункта (0,64%) и составил 31019,68 пункта. Лидерами роста в индексе стали... Лидерами роста в индексе стали... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,67 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 53,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,44 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Более 90% ведущих глобальных компаний почувствуют влияние изменения климата как минимум на одном аспекте своего бизнеса, будь то склады или центры обработки данных, оказавшиеся в зоне лесных пожаров, или растущие затраты на страховку от наводнений, пишет MarketWatch со ссылкой... читать дальше

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Изменения доллара США на "Московской бирже" на старте торгов были незначительны, при этом сделок с евро за первые 20 минут не было; рубль демонстрировал боковую динамику в основных валютных парах в ожидании новых стимулов. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... читать дальше

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В сентябре индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), снизился по итогам девятого месяца подряд. Значение индикатора опустилось до минимальной отметки с мая 2020 года,... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов рынки акций крупнейших стран Западной Европы закрылись разнонаправленно. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,09%, до 407,87 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,09%, до 407,87 пункта. Германский индекс DAX вырос на 0,54%, итальянский FTSE MIB -... Германский индекс DAX вырос на 0,54%, итальянский FTSE MIB -... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,1662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,46 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,0426 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,0426 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Цены производителей в Германии Цены производителей в Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42447,618 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,251 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,56 руб. Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,633 руб. Было заключено 40096 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,633 руб. Было заключено 40096 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1716 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0025 руб., максимальный - 60,645 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,0025 руб., максимальный - 60,645 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0773 руб. Минимальный курс евро составил 59,8125 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 12578... Минимальный курс евро составил 59,8125 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 12578... читать дальше

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