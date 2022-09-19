.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,0773 руб.
.
19 сентября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,0773 руб.
|0
19 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0773 руб. Минимальный курс евро составил 59,8125 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 12578 сделок. Объем торгов составил 38261,34 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,1625 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 сентября 2022 года 08:42
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сегодня оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 4,3% годовых, сообщил НБК. Большинство аналитиков ожидали сохранения... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:35
Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили ростом, отыграв наблюдавшееся в начале торгов снижение. Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 197,26 пункта (0,64%) и составил 31019,68 пункта. Лидерами роста в индексе стали... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,67 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 53,85 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,44 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на...
.20 сентября 2022 года 08:28
Более 90% ведущих глобальных компаний почувствуют влияние изменения климата как минимум на одном аспекте своего бизнеса, будь то склады или центры обработки данных, оказавшиеся в зоне лесных пожаров, или растущие затраты на страховку от наводнений, пишет MarketWatch со ссылкой... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:22
Изменения доллара США на "Московской бирже" на старте торгов были незначительны, при этом сделок с евро за первые 20 минут не было; рубль демонстрировал боковую динамику в основных валютных парах в ожидании новых стимулов. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:14
В сентябре индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), снизился по итогам девятого месяца подряд. Значение индикатора опустилось до минимальной отметки с мая 2020 года,... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:07
По итогам вчерашних торгов рынки акций крупнейших стран Западной Европы закрылись разнонаправленно. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,09%, до 407,87 пункта. Германский индекс DAX вырос на 0,54%, итальянский FTSE MIB -... читать дальше
.20 сентября 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,1662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,46 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,0426 руб. По сравнению...
.20 сентября 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:00 Цены производителей в Германии ... читать дальше
.19 сентября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 сентября снизилась на 0,64% и составила 42447,618 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42447,618 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,251 млрд руб., или на...
.19 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,56 руб. Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,633 руб. Было заключено 40096 сделок.... читать дальше
.19 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1716 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0025 руб., максимальный - 60,645 руб. Было... читать дальше
.19 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0773 руб. Минимальный курс евро составил 59,8125 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 12578... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.