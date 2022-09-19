.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 20 сентября в размере 60,0426 руб.
.
19 сентября 2022 года 15:58
ЦБ РФ установил курс евро с 20 сентября в размере 60,0426 руб.
|0
19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,0426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,86 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 сентября 2022 года 16:48
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-301 на 36 млрд 584,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.19 сентября 2022 года 16:40
ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3220,08 (-39,98) руб./грамм; на серебро - 36,74 (-0,65) руб./грамм; на платину - 1725,47 (-44,39) руб./грамм; на палладий - 4040,93 (-160,81) руб./грамм. Это автоматическое...
.19 сентября 2022 года 16:31
ФАС: нужно рассмотреть распространение "пятого цифрового пакета" на поисковики и соцсети, убрать критерий доли
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила рассмотреть вопрос о корректировке готовящегося к рассмотрению в Госдуме проекта "пятого антимонопольного пакета", регулирующего цифровые рынки. В числе изменений - возможность распространить требования законопроекта на... читать дальше
.19 сентября 2022 года 16:21
Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-августе увеличился на 2,5% относительно того же периода прошлого года и составил 5,6 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статуправления страны. При этом в прошлом месяце генерация выросла на 9,9% в... читать дальше
.19 сентября 2022 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,51 пункта (0,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2430,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2452,74... читать дальше
.19 сентября 2022 года 16:07
Пятый антимонопольный пакет ФАС, который затрагивает регулирование цифровых рынков, необходимо доработать, чтобы исключить подпадание традиционных финансовых бирж под новые правила, заявил Михаил Ковригин, директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ в... читать дальше
.19 сентября 2022 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 60,89/66,89 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,89/66,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...
.19 сентября 2022 года 15:58
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,0426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,86 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 сентября 2022 года 15:58
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,1662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,46 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 сентября 2022 года 15:54
Правительство Белоруссии полностью согласовало с российской стороной 8 из 14 импортозамещающих проектов, которые готовы для открытия финансирования через белорусский Банк развития, заявил вице-премьер республики Петр Пархомчик. "Практически все 14 проектов... читать дальше
.19 сентября 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 19 сентября составил 60,1662 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 996 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,1662 руб. По... читать дальше
.19 сентября 2022 года 15:36
Акционеры ПАО "Россети" на внеочередном собрании в пятницу согласовали реорганизацию в виде присоединения к ПАО "ФСК ЕЭС" , сообщил холдинг. Как сообщила компания, против реорганизации было подано 1 млрд 527 млн 488 тыс. 992 голоса, что соответствует примерно 0,83% от... читать дальше
.19 сентября 2022 года 15:30
Во вторник, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,67 млрд руб.
Во вторник, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,67 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.19 сентября 2022 года 15:30
Во вторник, 20 сентября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 53,85 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.19 сентября 2022 года 15:30
Во вторник, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,44 млн
Во вторник, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,44 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.19 сентября 2022 года 15:30
Во вторник, 20 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.