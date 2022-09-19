Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1243,4 млрд руб.

19 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 1243,4 млрд руб.

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9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-301 на 36 млрд 584,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3220,08 (-39,98) руб./грамм; на серебро - 36,74 (-0,65) руб./грамм; на платину - 1725,47 (-44,39) руб./грамм; на палладий - 4040,93 (-160,81) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила рассмотреть вопрос о корректировке готовящегося к рассмотрению в Госдуме проекта "пятого антимонопольного пакета", регулирующего цифровые рынки. В числе изменений - возможность распространить требования законопроекта на... читать дальше

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-августе увеличился на 2,5% относительно того же периода прошлого года и составил 5,6 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статуправления страны. При этом в прошлом месяце генерация выросла на 9,9% в... При этом в прошлом месяце генерация выросла на 9,9% в... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,51 пункта (0,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2430,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2452,74... читать дальше

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Пятый антимонопольный пакет ФАС, который затрагивает регулирование цифровых рынков, необходимо доработать, чтобы исключить подпадание традиционных финансовых бирж под новые правила, заявил Михаил Ковригин, директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,89/66,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,0426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,86 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 60,1662 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,46 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство Белоруссии полностью согласовало с российской стороной 8 из 14 импортозамещающих проектов, которые готовы для открытия финансирования через белорусский Банк развития, заявил вице-премьер республики Петр Пархомчик. "Практически все 14 проектов... "Практически все 14 проектов... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 996 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,1662 руб. По... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети" на внеочередном собрании в пятницу согласовали реорганизацию в виде присоединения к ПАО "ФСК ЕЭС" , сообщил холдинг. Как сообщила компания, против реорганизации было подано 1 млрд 527 млн 488 тыс. 992 голоса, что соответствует примерно 0,83% от... Как сообщила компания, против реорганизации было подано 1 млрд 527 млн 488 тыс. 992 голоса, что соответствует примерно 0,83% от... читать дальше

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Во вторник, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 6,67 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 20 сентября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 53,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Во вторник, 20 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,44 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 20 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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