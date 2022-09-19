Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1696,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3423,23 млрд руб.

19 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 сентября составили по Российской Федерации 1696,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1520,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1838,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1692,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 сентября составили 3423,23 млрд руб. против 3460,46176 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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