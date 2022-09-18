ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 сентября в размере 60,0316 руб., евро - 59,874 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 59,874 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,44 коп.

18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 60,0316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,53 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42447,618 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,251 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,56 руб. Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,633 руб. Было заключено 40096 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,525 руб., максимальный - 8,633 руб. Было заключено 40096 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1716 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0025 руб., максимальный - 60,645 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,0025 руб., максимальный - 60,645 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0773 руб. Минимальный курс евро составил 59,8125 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 12578... Минимальный курс евро составил 59,8125 руб., максимальный - 60,46 руб. Было заключено 12578... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги символическим снижением индексов МосБиржи и РТС, и завершил понедельник так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,19% и составил 2430,54 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,19% и составил 2430,54 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск тоже снизился на 0,19% - до 1272,66... Индекс РТС к 18:50 мск тоже снизился на 0,19% - до 1272,66... читать дальше

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Дефицит автозапчастей и длительные сроки их поставки не позволяют страховщикам ОСАГО уложиться в установленный законом срок для проведения ремонта, говорили представители страховых компаний на "круглом столе" "Импортозамещение в ОСАГО", организованном в Общественной палате... читать дальше

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Со следующего года АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") будет представлять свою ювелирную продукцию на рынке Таиланда, сообщила пресс-служба предприятия. При содействии торгпредства России в Таиланде делегация комбината посетила... При содействии торгпредства России в Таиланде делегация комбината посетила... читать дальше

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Глобальные торговые потоки в июле резко снизились после двух месяцев роста, что указывает на ослабление спроса на товары на фоне высоких цен на энергоносители и растущих процентных ставок, которые снижают покупательную способность домохозяйств, сообщает The Wall Street... читать дальше

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Россия имеет все шансы к 2030 году занять до 20% мирового рынка растительного мяса, считает директор по стратегическому развитию компании "ЭФКО" Владислав Романцев. "К 2030 году емкость (мирового) рынка растительного мяса, по оценкам, и темпы роста это подтверждают,... "К 2030 году емкость (мирового) рынка растительного мяса, по оценкам, и темпы роста это подтверждают,... читать дальше

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Цены на золото продолжают снижаться в понедельник, снова опустившись до минимумов с весны 2020 года в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о размере ключевой процентной ставки. Котировки декабрьских контрактов на золото Нью-Йоркской товарной бирже... Котировки декабрьских контрактов на золото Нью-Йоркской товарной бирже... читать дальше

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К вечеру нефтяные цены сократили падение, но инвесторы по-прежнему тревожатся по поводу мировой экономики и глобального спроса на топливо. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск подешевели на $0,45 (0,49%) - до $90,90 за баррель.... Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск подешевели на $0,45 (0,49%) - до $90,90 за баррель.... читать дальше

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В 3-м квартале импорт в РФ начал восстанавливаться, в основном за счет потребительского импорта, в 2023 г. начнет расти и инвестиционный, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме на заседании комитета по экономической политике и комитета по... читать дальше

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Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост капвложений в экономику на 2,8%, в 2024-2026 годы среднегодовой рост составит 2,9%. Как сообщили "Интерфаксу" в Минфине, в 2023-2026 годы рост капвложений будет обеспечен за счет инвестиций в ненефтегазовый... Как сообщили "Интерфаксу" в Минфине, в 2023-2026 годы рост капвложений будет обеспечен за счет инвестиций в ненефтегазовый... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1723 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9475 руб., максимальный - 60,9 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,9475 руб., максимальный - 60,9 руб. Было... читать дальше

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Потребительский спрос в РФ во 2-м квартале прошел нижнюю точку снижения и начиная с августа отмечается его оживление, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме не заседании комитета по экономической политике и комитета по... читать дальше

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Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 3,2% относительно того же периода прошлого года - до 136,94 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ). В том числе в августе производство сократилось на 0,2% в годовом выражении и составило... В том числе в августе производство сократилось на 0,2% в годовом выражении и составило... читать дальше

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