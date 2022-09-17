ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 сентября в размере 60,0316 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 59,874 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,44 коп.

17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 60,0316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,53 коп.

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в сентябре составила 122,3 тыс. руб. за кв. м, относительно предыдущего месяца показатель увеличился на 0,4%. Такие данные приводят... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложением приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд из фондов ЕС ввиду обеспокоенности ситуацией с обеспечением демократических прав в этой стране и возможностью нецелевого использования средств. "Сегодня ЕК предложила Совету ЕС... "Сегодня ЕК предложила Совету ЕС... читать дальше

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В Европе кризис в энергетике только увеличивается, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"...

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С января по июль 2022 года московские производители мясной продукции выпустили на 13% больше изделий, чем годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В столице продукты питания... "В столице продукты питания... читать дальше

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Реконструкция Дмитровского путепровода длиной более 300 метров завершена на 45%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "На данный момент ведутся работы по строительству подпорных стен, опор строящегося... "На данный момент ведутся работы по строительству подпорных стен, опор строящегося... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 56,7 тыс. случаев, что почти на 1,5 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, скончался 101 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлен 56 751 новый случай COVID-19. Количество... читать дальше

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За январь - июнь 2022 года крупнейшие образовательные онлайн-платформы столицы заработали свыше 13,6 миллиарда рублей, что на 61,9% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 611 млн 702 тыс. 686, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 525 тыс.... читать дальше

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Инициатива о слиянии "Норникеля" и "Русала" пока не нашла понимания, вступить в диалог на этот счет не удалось, сообщил глава "Норникеля" Владимир Потанин. "Я не берусь анализировать причины этого. Я считаю, что идея [слияния] по-прежнему интересна, по-прежнему жива, но придется... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 60,0316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,53 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 59,874 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 59,874 руб. По сравнению...

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует добиваться вступления своей страны в ШОС. "Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году, на саммите, который организует Индия", - пишет агентство "Анадолу". "Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году, на саммите, который организует Индия", - пишет агентство "Анадолу".

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"Норникель" с января 2023 г развернет 10-летнюю программу мотивации сотрудников компании, в ходе которой физические лица, включая работников, увеличат долю с текущих 10% до 25% уставного капитала, сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК ТВ. Ранее... Ранее... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице республики возвращается прежнее название Астана. Это уже шестое по счету переименование города. Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался... Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался... читать дальше

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Борис Титов продолжит исполнять обязанности уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей до назначения нового бизнес-омбудсмена, сообщила журналистам руководитель пресс-службы аппарата уполномоченного Оксана Беляева. "Борис Титов продолжит исполнять функции... читать дальше

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В рамках реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и России и сотрудничеству в таможенной сфере в структуре Таможенного комитета Союзного государства будет создан Межгосударственный центр для координации работы по... читать дальше

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Авиаперелеты в США на предстоящие в этом году праздники будут самыми дорогими за последние пять лет, свидетельствуют результаты расчетов Hopper, которая занимается отслеживанием цен на билеты. Средняя стоимость авиабилетов в День Благодарения на внутренних рейсах... Средняя стоимость авиабилетов в День Благодарения на внутренних рейсах... читать дальше

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