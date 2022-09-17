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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 сентября в размере 60,0316 руб.
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ГЛАВНОЕ
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17 сентября 2022 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 сентября в размере 60,0316 руб.

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17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 60,0316 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,53 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 59,874 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,44 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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