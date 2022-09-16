Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,9073 руб.

Минимальный курс евро составил 59,6925 руб., максимальный - 60,205 руб. Было заключено 14714 сделок. Объем торгов составил 40169,71 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,8125 руб. за евро.

16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9073 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42720,870 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,934 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 43 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,547 руб. Минимальный курс юаня составил 8,522 руб., максимальный - 8,58 руб. Было заключено 31494 сделки. Объем... Минимальный курс юаня составил 8,522 руб., максимальный - 8,58 руб. Было заключено 31494 сделки. Объем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3068 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0666 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,805 руб., максимальный - 60,31 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 59,805 руб., максимальный - 60,31 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9073 руб. Минимальный курс евро составил 59,6925 руб., максимальный - 60,205 руб. Было заключено 14714... Минимальный курс евро составил 59,6925 руб., максимальный - 60,205 руб. Было заключено 14714... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги снижением индексов после сигнала от Банка России о вероятной паузе в процессе смягчения монетарной политики, внешний фон остается умеренно негативным. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,61% и составил 2431,61... Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,61% и составил 2431,61... читать дальше

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Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам прошедшей недели взлетел на максимальную величину с середины февраля, сообщает Trading Economics. Индикатор поднялся на 28%, несмотря на... Индикатор поднялся на 28%, несмотря на... читать дальше

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Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. При этом ограничение на раскрытие банками бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ее отдельных... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 7 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроками погашения в 2023 году и в 2043 году, сообщило... читать дальше

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Цены на нефть растут на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе. Трейдеры продолжают оценивать риски замедления глобального экономического роста для нефтяного рынка, а также следят за новостями из Китая и России. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией с... читать дальше

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Российский зерновой союз в условиях падения закупочных цен предлагает кредитовать аграриев под залог семян и масличных культур, а также увеличить объем льготного кредитования переработчиков маслосемян для закупки сырья. Соответствующее обращение подготовлено в адрес... читать дальше

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Наблюдающееся некоторое ослабление рубля хотя и коррелирует со снижением цены нефти в последние месяцы, однако является результатом действия совокупности факторов, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Предельная точка укрепления была в июне, локально в конце месяца,... "Предельная точка укрепления была в июне, локально в конце месяца,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0201 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,8 руб., максимальный - 60,275 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,8 руб., максимальный - 60,275 руб. Было заключено... читать дальше

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Общие сборы российских страховщиков в сегменте автокаско в первом полугодии 2022 года увеличились на 11,2% - до 102,2 млрд рублей, выплаты выросли на 17,6% - до 61 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Банка России. В... В... читать дальше

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Российские экономические операторы получили сигнал, что смогут вывозить отечественное продовольствие через Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы, что они и нашу продукцию... "Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы, что они и нашу продукцию... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия опубликовала доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ранее одобренный Коллегией ЕЭК, сообщила пресс-служба ЕЭК в пятницу. "Как подчеркнул на заседании министр по... "Как подчеркнул на заседании министр по... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 59,5 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Сентябрьское значение индекса является максимальным за пять... Сентябрьское значение индекса является максимальным за пять... читать дальше

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