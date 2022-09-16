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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,9073 руб.
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16 сентября 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,9073 руб.

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16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2379 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9073 руб.

Минимальный курс евро составил 59,6925 руб., максимальный - 60,205 руб. Было заключено 14714 сделок. Объем торгов составил 40169,71 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,8125 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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