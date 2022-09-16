16 сентября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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16 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.09 по 25.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|19.09.2022
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июль 2022
|19.09.2022
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Август 2022
|20.09.2022
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Август 2022
|20.09.2022
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июль 2022
|20.09.2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июль 2022
|20.09.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Август 2022
|20.09.2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Август 2022
|21.09.2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Август 2022
|21.09.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 сентября
|21.09.2022
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Сентябрь 2022
|22.09.2022
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Сентябрь 2022
|22.09.2022
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2022
|22.09.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 сентября
|22.09.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 августа по 03 сентября
|22.09.2022
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Август 2022
|23.09.2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Август 2022
|23.09.2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июль 2022
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Дата
Время
Публикация
Период
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