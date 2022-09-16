Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0114 руб.

Минимальный курс евро составил 59,75 руб., максимальный - 60,5875 руб. Было заключено 6186 сделок. Объем торгов составил 14786,82 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,1625 руб. за евро.

16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3794 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0114 руб.

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 7 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроками погашения в 2023 году и в 2043 году, сообщило... читать дальше

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Цены на нефть растут на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе. Трейдеры продолжают оценивать риски замедления глобального экономического роста для нефтяного рынка, а также следят за новостями из Китая и России. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией с... читать дальше

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Российский зерновой союз в условиях падения закупочных цен предлагает кредитовать аграриев под залог семян и масличных культур, а также увеличить объем льготного кредитования переработчиков маслосемян для закупки сырья. Соответствующее обращение подготовлено в адрес... читать дальше

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Наблюдающееся некоторое ослабление рубля хотя и коррелирует со снижением цены нефти в последние месяцы, однако является результатом действия совокупности факторов, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Предельная точка укрепления была в июне, локально в конце месяца,... "Предельная точка укрепления была в июне, локально в конце месяца,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0201 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,8 руб., максимальный - 60,275 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,8 руб., максимальный - 60,275 руб. Было заключено... читать дальше

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Общие сборы российских страховщиков в сегменте автокаско в первом полугодии 2022 года увеличились на 11,2% - до 102,2 млрд рублей, выплаты выросли на 17,6% - до 61 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Банка России. В... В... читать дальше

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Российские экономические операторы получили сигнал, что смогут вывозить отечественное продовольствие через Турцию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы, что они и нашу продукцию... "Хотел бы вас проинформировать, что наши экономоператоры получили соответствующие сигналы, что они и нашу продукцию... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия опубликовала доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ранее одобренный Коллегией ЕЭК, сообщила пресс-служба ЕЭК в пятницу. "Как подчеркнул на заседании министр по... "Как подчеркнул на заседании министр по... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 59,5 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Сентябрьское значение индекса является максимальным за пять... Сентябрьское значение индекса является максимальным за пять... читать дальше

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Некоторые иностранные банки интересуются возможностью открытия филиалов в РФ, но пока идея обсуждается "очень предварительно", заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Что касается открытия филиалов иностранных банков, эта тема... "Что касается открытия филиалов иностранных банков, эта тема... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19.09 по 25.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ готов обсуждать различные варианты обмена активами, замороженными в России и за рубежом, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Обмен активов тоже надо обсуждать. Как идею, мы ее не отбрасываем ни в коем случае. Надо... "Обмен активов тоже надо обсуждать. Как идею, мы ее не отбрасываем ни в коем случае. Надо... читать дальше

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Снижение ЦБ ключевой ставки с 8% до 7,5% позитивно скажется на кредитной активности банков, но необходимо также изучить существующие возможности смягчения банковского регулирования, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Очередное... "Очередное... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу падением на фоне негативных корпоративных новостей. З начение Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск уменьшилось на 1,2% - до 30593,18 пункта. начение Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск уменьшилось на 1,2% - до 30593,18 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на... Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на... читать дальше

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В понедельник, 19 сентября, в Японии праздник - День уважения старости. В пятницу, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия. В пятницу, 23 сентября, в Японии праздник - День осеннего равноденствия. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков могут говорить о завышенной цене на недвижимость, это введение заемщиков в заблуждение, ЦБ будет принимать меры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на брифинге. Она отметила, что "ставка по ипотеке... Она отметила, что "ставка по ипотеке... читать дальше

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