Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5472 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,52 руб., максимальный - 8,583 руб. Была заключена 1731 сделка. Объем торгов составил 3216,08 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,535 руб. за юань.

16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5472 руб.

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось в январе-августе на 4,4% (год к году) и достигло 5,78 трлн кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики. При этом спрос... При этом спрос... читать дальше

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Рост производства продукции АПК в этом году может составить 4,9%, прогнозирует Институт ВЭБ. "Такой рост обеспечат рекордный урожай пшеницы и близкий к рекорду сбор зерна в целом, а также наращивание производства продукции животноводства, - говорится в его презентации... "Такой рост обеспечат рекордный урожай пшеницы и близкий к рекорду сбор зерна в целом, а также наращивание производства продукции животноводства, - говорится в его презентации... читать дальше

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На краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, на среднесрочном по-прежнему преобладают проинфляционные риски, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ставке. Риски для базового сценария в значительной... Риски для базового сценария в значительной... читать дальше

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Нефтяные котировки слабо растут днем в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд на опасениях рецессии в мировой экономике и сокращения спроса на топливо. "МВФ и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика может вступить в рецессию в следующем году. Это... "МВФ и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика может вступить в рецессию в следующем году. Это... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги пятницы значительным снижением на фоне общего спада на мировых рынках акций. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 2,3%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял... Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 2,3%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял... читать дальше

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Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений может привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии развития РФ, снижению потенциала российской экономики, следует из пресс-релиза ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу. "Существенные... "Существенные... читать дальше

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ЦБ РФ улучшил прогноз по инфляции на 2022 год, теперь ждет ее в диапазоне 11-13% вместо ранее прогнозировавшихся 12-15% и ее возвращения к таргету в 2024 году. "С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022... "С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022... читать дальше

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Рубль практически не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и учтено в текущих котировках. К 13:32 мск курс доллара на... К 13:32 мск курс доллара на...

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По итогам августа объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 438,7 тыс. единиц, что на 16,3% меньше, чем в августе прошлого года. Такие оценки приводятся в совместном исследовании аналитического агентства "Автостат" и АО "Электронный... читать дальше

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Совет директоров Банка России на заседании Совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую... "Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую... читать дальше

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Сбербанк предложил включить кредитные организации в пилотный проект ЦБ по исламскому банкингу, сообщил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. Пока банков в проекте нет. "Сбербанк обладает всей необходимой инфраструктурой и экспертизой для участия в пилотном... "Сбербанк обладает всей необходимой инфраструктурой и экспертизой для участия в пилотном... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,88 пункта (0,649%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2462,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2468,87 (+0,91%) пункта,... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 сентября снизится до 2 тыс. 668,3 рубля с 2 тыс. 962,9 рубля за тонну, установленных неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Снижение пошлины составит 9,9%. Снижение пошлины составит 9,9%. Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 353,9 рубля с 2 тыс. 717,7... Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 353,9 рубля с 2 тыс. 717,7... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,15/67,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,7/64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

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