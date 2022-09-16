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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5472 руб.
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16 сентября 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5472 руб.

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16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5472 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,52 руб., максимальный - 8,583 руб. Была заключена 1731 сделка. Объем торгов составил 3216,08 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,535 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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