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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1838,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3460,46 млрд руб.
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16 сентября 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1838,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3460,46 млрд руб.
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16 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 сентября составили по Российской Федерации 1838,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1692,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1931,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1810,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 сентября составили 3460,46 млрд руб. против 3509,73357 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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