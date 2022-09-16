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Свыше 3,6 млрд рублей будет дополнительно направлено в 64 региона для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров. Решение принято в связи с индексацией... Решение принято в связи с индексацией... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 1280,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Продажи автомобилей в Европейском союзе в августе выросли на 4,4% относительно того же периода 2021 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). В августе европейский рынок новых автомобилей, наконец, вернулся к росту после падения в... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 сентября составили по Российской Федерации 1838,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1692,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-301 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Доллар США демонстрирует подъем к евро, иене и фунту стерлингов сегодня на утренней сессии. Все внимание инвесторов направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе, пишет Trading Economics. Опубликованные в последние дни... Опубликованные в последние дни... читать дальше

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Власти Азербайджана улучшили прогноз роста ВВП страны на 2022 год до 3,5% с 3,4%, номинальный объем ВВП, как ожидается, составит 117,3 млрд манатов. Обновленный прогноз опубликован на сайте Минфина. Прогнозируется, что в 2023 году ВВП страны возрастет на 2,7%, в 2024... Прогнозируется, что в 2023 году ВВП страны возрастет на 2,7%, в 2024... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 610 млн 961 тыс. 429, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше

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В августе темпы подъема розничных продаж и объема промышленного производства в Китае ускорились по сравнению с июлем и оказались лучше прогнозов аналитиков. Объем розничных продаж увеличился на 5,4% относительно августа прошлого года, свидетельствуют данные... Объем розничных продаж увеличился на 5,4% относительно августа прошлого года, свидетельствуют данные... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Китая снижаются как и остальные азиатские индикаторы, несмотря на сильные статистические данные. Темпы подъема розничных продаж и объема промпроизводства в Китае в августе ускорились по сравнению с июлем и оказались лучше прогнозов... Темпы подъема розничных продаж и объема промпроизводства в Китае в августе ускорились по сравнению с июлем и оказались лучше прогнозов... читать дальше

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Молдавия закупит еще 5 млн кубометров газа для пополнения резервов, такое решение приняла вчера комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдавии. Согласно постановлению комиссии, госпредприятие Energocom закупит газ на основании рамочного контракта EFET... Согласно постановлению комиссии, госпредприятие Energocom закупит газ на основании рамочного контракта EFET... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются сегодня утром после резкого снижения накануне, вызванного укреплением доллара и опасениями по поводу мирового спроса на топливо. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 мск составила $91,22 за... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 мск составила $91,22 за... читать дальше

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Торги в четверг американские фондовые индексы завершили снижением на фоне роста доходностей гособлигаций и после публикации статистики по розничным продажам и промышленному производству в США за август. Ожидание инвесторами продолжения подъема ставки ФРС после выхода... Ожидание инвесторами продолжения подъема ставки ФРС после выхода... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 55,76 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $149,94 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 2,94 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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