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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,6663 руб., курс евро - в размере 59,6196 руб.
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ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Снижение ВВП РФ в 2022 году будет ближе к 4% действующего прогнозного диапазона в 4-6% - ЦБ
С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике снижение ВВП РФ по итогам 2022 года может сложиться ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона (4-6%), считает ЦБ РФ. "Внешние условия для российской экономики...
 
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Число банкоматов в РФ сократилось более чем на 6 тыс.
За 2-й квартал 2022 года число банкоматов в России уменьшилось на 6,2 тыс. - до 181,2 тыс. штук, следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились "Известия". Это наиболее резкое сокращение с начала 2016 года. Тогда за 1-й квартал численность парка...
 
16 сентября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,6663 руб., курс евро - в размере 59,6196 руб.

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16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 59,6663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 59,6196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,72 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице республики возвращается прежнее название Астана. Это уже шестое по счету переименование города.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался...    читать дальше
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В рамках реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и России и сотрудничеству в таможенной сфере в структуре Таможенного комитета Союзного государства будет создан Межгосударственный центр для координации работы по...    читать дальше
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17 сентября 2022 года 13:29
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Средняя стоимость авиабилетов в День Благодарения на внутренних рейсах...    читать дальше
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17 сентября 2022 года 12:42
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Минпромторг РФ опубликовал проект изменений в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в РФ, включив в него алкогольные напитки. Как следует из проекта документа, импортировать без получения с согласия правообладателя предлагается, в частности, виски, коньяк,...    читать дальше
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По данным агентства, VW сворачивает позиции, открытые в 2020 году, когда стоимость газа в немецком хабе Trading Hub...    читать дальше
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17 сентября 2022 года 11:39
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Комитет принял решение предложить Совету Госдумы "включить проект федерального закона в примерную...    читать дальше
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17 сентября 2022 года 11:13
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17 сентября 2022 года 10:47
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Федеральная резервная система США в рамках кампании по ужесточению денежно-кредитной политики доведет размер базовой ставки до 4,9% годовых в первом квартале следующего года, прогнозируют американские аналитики Deutsche Bank.

Инвесторы по-прежнему сильно обеспокоены...    читать дальше
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Минпромторг РФ готов поддержать идею лесопромышленников о закупке продукции отрасли в госрезерв, однако таких решений пока не принималось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства. "Идею закупки в государственный резерв продукции лесопромышленного комплекса...    читать дальше
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Президент Владимир Путин выразил надежду, что Еврокомиссии примет решение о снятии запрета на вывоз российских продовольствия и удобрений в развивающиеся страны.

"Надеюсь, что здравого смысла хватит в конце концов и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки...    читать дальше
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