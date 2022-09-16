ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 59,6663 руб., курс евро - в размере 59,6196 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 59,6196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,72 коп.

16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 59,6663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,88 коп.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует добиваться вступления своей страны в ШОС. "Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году, на саммите, который организует Индия", - пишет агентство "Анадолу". "Президент Эрдоган заявил, что Турция нацелена на вступление в ШОС в 2023 году, на саммите, который организует Индия", - пишет агентство "Анадолу".

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"Норникель" с января 2023 г развернет 10-летнюю программу мотивации сотрудников компании, в ходе которой физические лица, включая работников, увеличат долю с текущих 10% до 25% уставного капитала, сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК ТВ. Ранее... Ранее... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице республики возвращается прежнее название Астана. Это уже шестое по счету переименование города. Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался... Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался... читать дальше

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Борис Титов продолжит исполнять обязанности уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей до назначения нового бизнес-омбудсмена, сообщила журналистам руководитель пресс-службы аппарата уполномоченного Оксана Беляева. "Борис Титов продолжит исполнять функции... читать дальше

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В рамках реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и России и сотрудничеству в таможенной сфере в структуре Таможенного комитета Союзного государства будет создан Межгосударственный центр для координации работы по... читать дальше

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Авиаперелеты в США на предстоящие в этом году праздники будут самыми дорогими за последние пять лет, свидетельствуют результаты расчетов Hopper, которая занимается отслеживанием цен на билеты. Средняя стоимость авиабилетов в День Благодарения на внутренних рейсах... Средняя стоимость авиабилетов в День Благодарения на внутренних рейсах... читать дальше

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Минтруд РФ разработал проект постановления правительства о размерах минимального и максимального пособия по безработице в 2023 году, которым предлагается сохранить их на уровне 2022 года, в 1500 и 12792 рубля соответственно, следует из документа, опубликованного на портале... читать дальше

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Минпромторг РФ опубликовал проект изменений в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в РФ, включив в него алкогольные напитки. Как следует из проекта документа, импортировать без получения с согласия правообладателя предлагается, в частности, виски, коньяк,... читать дальше

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Volkswagen AG (VW) получит сотни миллионов евро прибыли благодаря закрытию позиций на покупку природного газа на фьючерсном рынке, сообщает Bloomberg. По данным агентства, VW сворачивает позиции, открытые в 2020 году, когда стоимость газа в немецком хабе Trading Hub... По данным агентства, VW сворачивает позиции, открытые в 2020 году, когда стоимость газа в немецком хабе Trading Hub... читать дальше

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Госдума может в ноябре рассмотреть в первом чтении законопроект о втором этапе распределения рыбных инвестквот, следует из решения комитета Госдумы по аграрным вопросам. Комитет принял решение предложить Совету Госдумы "включить проект федерального закона в примерную... Комитет принял решение предложить Совету Госдумы "включить проект федерального закона в примерную... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 58,3 тыс. случаев, что почти на 700 случаев меньше, чем днем ранее, скончались 107 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "В РФ выявлено 58 305 новых... читать дальше

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Федеральная резервная система США в рамках кампании по ужесточению денежно-кредитной политики доведет размер базовой ставки до 4,9% годовых в первом квартале следующего года, прогнозируют американские аналитики Deutsche Bank. Инвесторы по-прежнему сильно обеспокоены... Инвесторы по-прежнему сильно обеспокоены... читать дальше

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Европа, обвиняя Россию и "Газпром" в росте цен на газ, пытается таким образом скрыть свои ошибки, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам, комментируя предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять ему европейские счета за электроэнергию. Он подчеркнул,... читать дальше

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Минпромторг РФ готов поддержать идею лесопромышленников о закупке продукции отрасли в госрезерв, однако таких решений пока не принималось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства. "Идею закупки в государственный резерв продукции лесопромышленного комплекса... читать дальше

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Товарооборот России и Китая в 2022 году достигнет $180-190 млрд, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. "Мы констатировали значительный рост товарооборота. У нас в прошлом году было $140 млрд (товарооборот), мы ставили задачу добраться до $200 млрд товарооборота,... читать дальше

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Президент Владимир Путин выразил надежду, что Еврокомиссии примет решение о снятии запрета на вывоз российских продовольствия и удобрений в развивающиеся страны. "Надеюсь, что здравого смысла хватит в конце концов и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки... "Надеюсь, что здравого смысла хватит в конце концов и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки... читать дальше

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