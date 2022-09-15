Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,6694 руб.

Минимальный курс евро составил 59,375 руб., максимальный - 60,675 руб. Было заключено 18075 сделок. Объем торгов составил 52777,08 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,7825 руб. за евро.

15 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6694 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42786,803 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 358,946 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6694 руб. Минимальный курс евро составил 59,375 руб., максимальный - 60,675 руб. Было заключено 18075... Минимальный курс евро составил 59,375 руб., максимальный - 60,675 руб. Было заключено 18075... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7598 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,45 руб., максимальный - 60,4975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 59,45 руб., максимальный - 60,4975 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5513 руб. Минимальный курс юаня составил 8,512 руб., максимальный - 8,599 руб. Было заключено 33106 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,512 руб., максимальный - 8,599 руб. Было заключено 33106 сделок.... читать дальше

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Минфин США в очередной раз обновил российский сегмент санкционного списка. Всего в санкционные списки включили 44 физических и 32 юридических лица из РФ. Как следует из материалов Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), в SDN... Как следует из материалов Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), в SDN... читать дальше

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Российский фондовый рынок начал \торги символическим ростом, но довольно быстро перешел к незначительному снижению, но завершил в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,44% и составил 2446,59 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,44% и составил 2446,59 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,41% - до... Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,41% - до... читать дальше

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Финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. Такое... читать дальше

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Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание двух новых моделей Lada, производство которых планируется начать в 2024-2025 годах, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Как следует из сообщения, модельный ряд Lada расширят две новые модели: кроссовер на платформе Lada... Как следует из сообщения, модельный ряд Lada расширят две новые модели: кроссовер на платформе Lada... читать дальше

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Совокупный объем рекомендованных дивидендов, которые могут быть реинвестированы во второй половине октября и ноябре, составит порядка 287-343 млрд рублей, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Это оборот по индексу МосБиржи за 8-10 дней, или 2,2-2,6%... "Это оборот по индексу МосБиржи за 8-10 дней, или 2,2-2,6%... читать дальше

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Нефтяные цены падают более чем на 4% в ходе торгов вечером на фоне укрепления доллара и опасений по поводу снижения спроса. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $3,77 (4,01%) - до $90,33 за... Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $3,77 (4,01%) - до $90,33 за... читать дальше

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Фондовый рынок РФ получает приток новых денег с закрывшихся "дорогих" шестимесячных банковских депозитов, говорится в отчете главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Анализ операций клиентов инвестбанка с основными торговавшимися на "Московской... читать дальше

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В правительстве РФ обсуждается возможность введения ипотеки для целей газификации домовладений, сообщил в четверг гендиректор группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022). "Мы сейчас нашли хорошую форму... "Мы сейчас нашли хорошую форму... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 678 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7029 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,4475 руб., максимальный - 60,18 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 59,4475 руб., максимальный - 60,18 руб. Была... читать дальше

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Все контракты группы "Газпром межрегионгаз" в рамках газификации регионов РФ и догазификации теперь будут проходить с банковским сопровождением, сообщил в четверг журналистам на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022) гендиректор компании Сергей... читать дальше

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Экспорт нефти из Ирака в августе снизился на 34 тыс. б/с относительно июля и составил 3,667 млн б/с, сообщает Iraq Oil Report со ссылкой на предварительные данные министерства нефти Ирака. Таким образом, в прошлом месяце страна снизила поставки нефти на внешние рынки на... Таким образом, в прошлом месяце страна снизила поставки нефти на внешние рынки на... читать дальше

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Американские фондовые индексы, начавшие торги в четверг снижением, перешли к слабому росту. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск вырос на 82,87 пункта (0,27%) и составил 31217,96 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 3,97 пункта (0,1%) - до... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск вырос на 82,87 пункта (0,27%) и составил 31217,96 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 3,97 пункта (0,1%) - до... читать дальше

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