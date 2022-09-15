ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 сентября в размере 59,6663 руб.

15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 59,6663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,88 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42786,803 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 358,946 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1643 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6694 руб. Минимальный курс евро составил 59,375 руб., максимальный - 60,675 руб. Было заключено 18075... Минимальный курс евро составил 59,375 руб., максимальный - 60,675 руб. Было заключено 18075... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7598 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,45 руб., максимальный - 60,4975 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 59,45 руб., максимальный - 60,4975 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5513 руб. Минимальный курс юаня составил 8,512 руб., максимальный - 8,599 руб. Было заключено 33106 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,512 руб., максимальный - 8,599 руб. Было заключено 33106 сделок.... читать дальше

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Минфин США в очередной раз обновил российский сегмент санкционного списка. Всего в санкционные списки включили 44 физических и 32 юридических лица из РФ. Как следует из материалов Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), в SDN... Как следует из материалов Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), в SDN... читать дальше

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Российский фондовый рынок начал \торги символическим ростом, но довольно быстро перешел к незначительному снижению, но завершил в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,44% и составил 2446,59 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,44% и составил 2446,59 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,41% - до... Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,41% - до... читать дальше

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Финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. Такое... читать дальше

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Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание двух новых моделей Lada, производство которых планируется начать в 2024-2025 годах, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Как следует из сообщения, модельный ряд Lada расширят две новые модели: кроссовер на платформе Lada... Как следует из сообщения, модельный ряд Lada расширят две новые модели: кроссовер на платформе Lada... читать дальше

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Совокупный объем рекомендованных дивидендов, которые могут быть реинвестированы во второй половине октября и ноябре, составит порядка 287-343 млрд рублей, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Это оборот по индексу МосБиржи за 8-10 дней, или 2,2-2,6%... "Это оборот по индексу МосБиржи за 8-10 дней, или 2,2-2,6%... читать дальше

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Нефтяные цены падают более чем на 4% в ходе торгов вечером на фоне укрепления доллара и опасений по поводу снижения спроса. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $3,77 (4,01%) - до $90,33 за... Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подешевели на $3,77 (4,01%) - до $90,33 за... читать дальше

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Фондовый рынок РФ получает приток новых денег с закрывшихся "дорогих" шестимесячных банковских депозитов, говорится в отчете главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Анализ операций клиентов инвестбанка с основными торговавшимися на "Московской... читать дальше

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В правительстве РФ обсуждается возможность введения ипотеки для целей газификации домовладений, сообщил в четверг гендиректор группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022). "Мы сейчас нашли хорошую форму... "Мы сейчас нашли хорошую форму... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 678 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7029 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,4475 руб., максимальный - 60,18 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 59,4475 руб., максимальный - 60,18 руб. Была... читать дальше

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Все контракты группы "Газпром межрегионгаз" в рамках газификации регионов РФ и догазификации теперь будут проходить с банковским сопровождением, сообщил в четверг журналистам на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022) гендиректор компании Сергей... читать дальше

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Экспорт нефти из Ирака в августе снизился на 34 тыс. б/с относительно июля и составил 3,667 млн б/с, сообщает Iraq Oil Report со ссылкой на предварительные данные министерства нефти Ирака. Таким образом, в прошлом месяце страна снизила поставки нефти на внешние рынки на... Таким образом, в прошлом месяце страна снизила поставки нефти на внешние рынки на... читать дальше

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Американские фондовые индексы, начавшие торги в четверг снижением, перешли к слабому росту. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск вырос на 82,87 пункта (0,27%) и составил 31217,96 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 3,97 пункта (0,1%) - до... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск вырос на 82,87 пункта (0,27%) и составил 31217,96 пункта. Standard & Poor's 500 повысился на 3,97 пункта (0,1%) - до... читать дальше

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