Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5611 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,517 руб., максимальный - 8,593 руб. Было заключено 1842 сделки. Объем торгов составил 4001,23 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,548 руб. за юань.

15 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 217 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5611 руб.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило оценку стоимости нефти в 2022 году, при этом прогнозы для цен на природный газ на ближайшие годы повышены, в первую очередь из-за энергетического кризиса в Европе. Корректировка краткосрочных оценок нефти... Корректировка краткосрочных оценок нефти... читать дальше

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Железнодорожные компании США и профсоюзы железнодорожников смогли достигнуть соглашения и урегулировать спорные вопросы. "Предварительное соглашение, достигнутое сегодня, является важной победой для нашей экономики и всех американцев", - заявил президент страны Джо... "Предварительное соглашение, достигнутое сегодня, является важной победой для нашей экономики и всех американцев", - заявил президент страны Джо... читать дальше

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Мощности СПГ-терминалов в Китае удвоятся к 2025 году по отношению к 2021 г. и достигнут 190 млн тонн в год, сообщил на Петербургском международном газовом форуме вице-президент CNPC Хуан Юнчжан. Он отметил, что геополитика нарушила энергобаланс в мире,... Он отметил, что геополитика нарушила энергобаланс в мире,... читать дальше

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С 1 октября экспортная пошлина на нефть в РФ понизится на $7,6 - до $44,4 с $52 за тонну в сентябре, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. В сентябре пошлина снизилась на $1, в августе также наблюдалось ее снижение - на $2,2, в июле был рост на $10,4, в июне... В сентябре пошлина снизилась на $1, в августе также наблюдалось ее снижение - на $2,2, в июле был рост на $10,4, в июне... читать дальше

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"Газпром" занимается диверсификацией поставок газа в восточные страны уже двадцать лет, эту работу нельзя назвать спонтанным разворотом, сообщил зампред правления Олег Аксютин в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума (ПМГФ)... читать дальше

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"Газпром" ближайшие 5 лет сохранит инвестиционную программу на прежнем уровне, могут быть колебания на 10-15%, сообщил зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме. Он также подчеркнул, что "Газпром" подтверждает реализацию... Он также подчеркнул, что "Газпром" подтверждает реализацию... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. поставил на паузу план выпуска аккумуляторов в Германии в связи с возможностью получения налоговых льгот в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, Tesla... По словам источников, Tesla... читать дальше

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"Газпром" готов взять на себя функции координатора разработки перспективных газовых месторождений на севере России, имея за спиной подобный опыт при реализации проектов Восточной газовой программы, сообщил зампред правления Олег Аксютин в ходе пленарного заседания... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Почта России" и облигаций компании на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании базируется на высокой степени ее... "Кредитный рейтинг компании базируется на высокой степени ее... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,6 пункта (0,558%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2422,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2442,82 (+0,28%) пункта,... читать дальше

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Французская энергетическая компания Electricite de France SA ухудшила прогноз EBITDA на 2022 год. Компания ожидает, что объем генерации АЭС во Франции в текущем году будет ближе к нижней границе ее прогнозного диапазона в 280-300 тераватт-часов (ТВтч). В марте она ухудшила... читать дальше

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ОПЕК+ стоит продолжить принимать решения по квотам на добычу нефти помесячно в условиях неопределенности на мировом рынке, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) 2022. "Помесячное... "Помесячное... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,36/68,14 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,44/67,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,95/64,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...

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Россия направляет в Иран очередную делегацию представителей бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Активно работает межправкомиссия. На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов, всего в ней участвуют около 80... "Активно работает межправкомиссия. На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов, всего в ней участвуют около 80... читать дальше

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