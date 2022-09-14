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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5683 руб.
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14 сентября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5683 руб.
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14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5683 руб. Минимальный курс юаня составил 8,546 руб., максимальный - 8,618 руб. Была заключена 36981 сделка. Объем торгов составил 46118,29 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,588 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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