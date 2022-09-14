Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5683 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,546 руб., максимальный - 8,618 руб. Была заключена 36981 сделка. Объем торгов составил 46118,29 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,588 руб. за юань.

14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5683 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42427,858 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 635,818 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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ООО "Эбис" допустило дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,069 млн рублей, говорится в сообщениях компании. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает "отсутствие... В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает "отсутствие... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5683 руб. Минимальный курс юаня составил 8,546 руб., максимальный - 8,618 руб. Была заключена 36981 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,546 руб., максимальный - 8,618 руб. Была заключена 36981 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7703 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,5525 руб., максимальный - 60,15 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 59,5525 руб., максимальный - 60,15 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8337 руб. Минимальный курс евро составил 59,5875 руб., максимальный - 60,7 руб. Было заключено 15425... Минимальный курс евро составил 59,5875 руб., максимальный - 60,7 руб. Было заключено 15425... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 6 по 12 сентября не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе цены на бензин также были стабильны. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 6 по 12 сентября в среднем подешевела на 1,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 30 августа по 5 сентября показатель снизился на 3,4%. По данным госстатистики, в том числе цены на репчатый лук снизились на... По данным госстатистики, в том числе цены на репчатый лук снизились на... читать дальше

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За неделю с 6 по 12 сентября 2022 г. потребительские цены снизились на 0,03%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 30 августа по 5 сентября цены продемонстрировали снижение на 0,13%. С начала сентября цены снизились на 0,02%, с начала года... С начала сентября цены снизились на 0,02%, с начала года... читать дальше

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Владельцы облигаций ООО "Ситиматик-Югра" (прежнее название ООО "Ресурсосбережение ХМАО") 1-й серии на прошедшем собрании согласились внести изменения в решение о выпуске, говорится в сообщении компании. Изменения связаны с объемом прав по облигациям и (или) порядком их... Изменения связаны с объемом прав по облигациям и (или) порядком их... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за внешними фондовыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва по причине высокой инфляции. Снижение к вечеру замедлилось благодаря отскоку нефти. В среду в Азии преобладало снижение... В среду в Азии преобладало снижение... читать дальше

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Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 28%, смертность - на 22%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В период с 5 по 11 сентября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах... В период с 5 по 11 сентября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах... читать дальше

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просит правительство продлить срок моратория на банкротство до 1 марта 2023 года. С этой просьбой президент АКИТ Артем Соколов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом... читать дальше

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Ситуация в России с коронавирусом COVID-19 управляемая, заболеваемость идёт на спад, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. "Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая. Мы... "Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая. Мы... читать дальше

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О "РусГидро" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-П06 на уровне 8,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых, купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до... Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до... читать дальше

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Тинькофф банк принял решение 28 сентября, в дату окончания 7-го купонного периода, досрочно погасить выпуск облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 10-летний выпуск в апреле 2019 года по ставке 9,25%... Банк разместил 10-летний выпуск в апреле 2019 года по ставке 9,25%... читать дальше

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