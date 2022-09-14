Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,8337 руб.

Минимальный курс евро составил 59,5875 руб., максимальный - 60,7 руб. Было заключено 15425 сделок. Объем торгов составил 47843,17 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,96 руб. за евро.

14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8337 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42427,858 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 635,818 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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ООО "Эбис" допустило дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,069 млн рублей, говорится в сообщениях компании. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает "отсутствие... В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает "отсутствие... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5683 руб. Минимальный курс юаня составил 8,546 руб., максимальный - 8,618 руб. Была заключена 36981 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,546 руб., максимальный - 8,618 руб. Была заключена 36981 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7703 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,5525 руб., максимальный - 60,15 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 59,5525 руб., максимальный - 60,15 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8337 руб. Минимальный курс евро составил 59,5875 руб., максимальный - 60,7 руб. Было заключено 15425... Минимальный курс евро составил 59,5875 руб., максимальный - 60,7 руб. Было заключено 15425... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 6 по 12 сентября не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе цены на бензин также были стабильны. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 6 по 12 сентября в среднем подешевела на 1,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 30 августа по 5 сентября показатель снизился на 3,4%. По данным госстатистики, в том числе цены на репчатый лук снизились на... По данным госстатистики, в том числе цены на репчатый лук снизились на... читать дальше

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За неделю с 6 по 12 сентября 2022 г. потребительские цены снизились на 0,03%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 30 августа по 5 сентября цены продемонстрировали снижение на 0,13%. С начала сентября цены снизились на 0,02%, с начала года... С начала сентября цены снизились на 0,02%, с начала года... читать дальше

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Владельцы облигаций ООО "Ситиматик-Югра" (прежнее название ООО "Ресурсосбережение ХМАО") 1-й серии на прошедшем собрании согласились внести изменения в решение о выпуске, говорится в сообщении компании. Изменения связаны с объемом прав по облигациям и (или) порядком их... Изменения связаны с объемом прав по облигациям и (или) порядком их... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за внешними фондовыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва по причине высокой инфляции. Снижение к вечеру замедлилось благодаря отскоку нефти. В среду в Азии преобладало снижение... В среду в Азии преобладало снижение... читать дальше

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Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 28%, смертность - на 22%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В период с 5 по 11 сентября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах... В период с 5 по 11 сентября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах... читать дальше

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просит правительство продлить срок моратория на банкротство до 1 марта 2023 года. С этой просьбой президент АКИТ Артем Соколов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом... читать дальше

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Ситуация в России с коронавирусом COVID-19 управляемая, заболеваемость идёт на спад, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. "Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая. Мы... "Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая. Мы... читать дальше

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О "РусГидро" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-П06 на уровне 8,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых, купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до... Сбор заявок прошел 14 сентября с 11:00 до... читать дальше

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Тинькофф банк принял решение 28 сентября, в дату окончания 7-го купонного периода, досрочно погасить выпуск облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 10-летний выпуск в апреле 2019 года по ставке 9,25%... Банк разместил 10-летний выпуск в апреле 2019 года по ставке 9,25%... читать дальше

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