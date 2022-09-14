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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,8609 руб.
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14 сентября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,8609 руб.
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14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8609 руб. Минимальный курс евро составил 59,575 руб., максимальный - 60,3175 руб. Было заключено 7372 сделки. Объем торгов составил 16435,42 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,6925 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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