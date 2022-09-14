Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1056,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4261,46 млрд руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 1056,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 964,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1412,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1235,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 сентября составили 4261,46 млрд руб. против 3793,18987 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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