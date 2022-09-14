14 сентября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Август 2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июль 2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Август 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 сентября
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14 сентября 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2944 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7707 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,5475 руб., максимальный - 61 руб. Было заключено... читать дальше
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14 сентября 2022 года 17:46
Розничные продажи водки в РФ за 8 месяцев этого года составили 49,4 млн декалитров (дал), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (46,1 млн дал), сообщается в материалах Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомился "Интерфакс". В августе по сравнению с... читать дальше
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14 сентября 2022 года 17:32
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО "Группа ЛСР" серий 001P-04 - 001P-07 на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше
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14 сентября 2022 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2442 тыс. баррелей - до 429,633 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 1768 тыс. баррелей и составили 213,04 млн... читать дальше
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14 сентября 2022 года 17:24
Европейская комиссия (ЕК) предложила уменьшить спрос на электроэнергию в странах ЕС по меньшей мере на 10% до 31 марта. "Главным ответом на борьбу с высокими ценами является снижение спроса. Это может повлиять на цены на электроэнергию и оказать общее успокаивающее воздействие... читать дальше
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14 сентября 2022 года 17:16
Поставки нефти из Ирана в августе выросли до 2,52 млн баррелей в сутки, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.
В то же время агентство отмечает, что переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года зашли в тупик после того, как... читать дальше
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14 сентября 2022 года 17:04
Американские фондовые индексы умеренно поднимаются в ходе торгов в среду, восстанавливаясь после рекордного за два года обвала накануне.
Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а... читать дальше
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14 сентября 2022 года 16:56
Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту на торгах в среду после резкого скачка его стоимости относительно основных валют накануне.
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах выросли в августе на 8,3% в годовом выражении после подъема на 8,5% в июле. Эксперты,... читать дальше
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14 сентября 2022 года 16:49
Цены на ископаемые энергоресурсы останутся на высоком уровне и в дальнейшем, что должно подталкивать к проектам в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.
"Стоимость ископаемых энергоносителей останется высокой... читать дальше
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14 сентября 2022 года 16:40
Денежная база РФ в широком определении в августе 2022 года увеличилась на 693,6 млрд рублей, или на 3,6%, до 19 трлн 830,1 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России.
Денежная база в январе-августе 2022 года уменьшилась на 508,8 млрд рублей, или на 2,5%,... читать дальше
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14 сентября 2022 года 16:34
США активно наращивают поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Европу, сообщила руководитель направления LPG агентства Argus Светлана Новолодская в ходе конференции "Российский рынок СУГ: новые реалии".
"Уже по состоянию на 8 августа отгрузки газа из США в... читать дальше
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14 сентября 2022 года 16:33
4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-298 на 22 млрд 708,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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14 сентября 2022 года 16:26
Правительство РФ продлило на год - до конца 2023 года - порядок осуществления компенсационных выплат СК "Росгосстрах" по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ), заключенным с Госстрахом до 1 января 1992 года и действовавшим на эту дату, говорится в постановлении... читать дальше
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14 сентября 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,66 пункта (1,294%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2415,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2438,55 (-0,34%) пункта,... читать дальше
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14 сентября 2022 года 16:14
ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3276,4 (-57,65) руб./грамм; на серебро - 38,29 (+1,18) руб./грамм; на платину - 1720,02 (-23,87) руб./грамм; на палладий - 4131,9 (-222,99) руб./грамм.
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14 сентября 2022 года 16:08
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 59,7751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,25 коп.
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