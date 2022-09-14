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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2944 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7707 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,5475 руб., максимальный - 61 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,5475 руб., максимальный - 61 руб. Было заключено... читать дальше

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Розничные продажи водки в РФ за 8 месяцев этого года составили 49,4 млн декалитров (дал), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (46,1 млн дал), сообщается в материалах Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомился "Интерфакс". В августе по сравнению с... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО "Группа ЛСР" серий 001P-04 - 001P-07 на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2442 тыс. баррелей - до 429,633 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1768 тыс. баррелей и составили 213,04 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1768 тыс. баррелей и составили 213,04 млн... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) предложила уменьшить спрос на электроэнергию в странах ЕС по меньшей мере на 10% до 31 марта. "Главным ответом на борьбу с высокими ценами является снижение спроса. Это может повлиять на цены на электроэнергию и оказать общее успокаивающее воздействие... читать дальше

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Поставки нефти из Ирана в августе выросли до 2,52 млн баррелей в сутки, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете. В то же время агентство отмечает, что переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года зашли в тупик после того, как... В то же время агентство отмечает, что переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года зашли в тупик после того, как... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно поднимаются в ходе торгов в среду, восстанавливаясь после рекордного за два года обвала накануне. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а... Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а... читать дальше

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Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту на торгах в среду после резкого скачка его стоимости относительно основных валют накануне. Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах выросли в августе на 8,3% в годовом выражении после подъема на 8,5% в июле. Эксперты,... Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах выросли в августе на 8,3% в годовом выражении после подъема на 8,5% в июле. Эксперты,... читать дальше

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Цены на ископаемые энергоресурсы останутся на высоком уровне и в дальнейшем, что должно подталкивать к проектам в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс. "Стоимость ископаемых энергоносителей останется высокой... "Стоимость ископаемых энергоносителей останется высокой... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в августе 2022 года увеличилась на 693,6 млрд рублей, или на 3,6%, до 19 трлн 830,1 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Денежная база в январе-августе 2022 года уменьшилась на 508,8 млрд рублей, или на 2,5%,... Денежная база в январе-августе 2022 года уменьшилась на 508,8 млрд рублей, или на 2,5%,... читать дальше

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США активно наращивают поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Европу, сообщила руководитель направления LPG агентства Argus Светлана Новолодская в ходе конференции "Российский рынок СУГ: новые реалии". "Уже по состоянию на 8 августа отгрузки газа из США в... "Уже по состоянию на 8 августа отгрузки газа из США в... читать дальше

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4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-298 на 22 млрд 708,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Правительство РФ продлило на год - до конца 2023 года - порядок осуществления компенсационных выплат СК "Росгосстрах" по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ), заключенным с Госстрахом до 1 января 1992 года и действовавшим на эту дату, говорится в постановлении... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,66 пункта (1,294%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2415,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2438,55 (-0,34%) пункта,... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3276,4 (-57,65) руб./грамм; на серебро - 38,29 (+1,18) руб./грамм; на платину - 1720,02 (-23,87) руб./грамм; на палладий - 4131,9 (-222,99) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 59,7751 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,25 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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