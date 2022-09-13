Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6494 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,556 руб., максимальный - 8,744 руб. Было заключено 40837 сделок. Объем торгов составил 46063,57 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,595 руб. за юань.

13 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 740 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6494 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43063,675 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 100,994 млрд руб., или на...

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НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней в размере 3,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Сбор... Сбор... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 740 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6494 руб. Минимальный курс юаня составил 8,556 руб., максимальный - 8,744 руб. Было заключено 40837 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,556 руб., максимальный - 8,744 руб. Было заключено 40837 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3820 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0274 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,65 руб., максимальный - 60,53 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,65 руб., максимальный - 60,53 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5646 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6935 руб. Минимальный курс евро составил 59,775 руб., максимальный - 61,2975 руб. Было заключено 15682... Минимальный курс евро составил 59,775 руб., максимальный - 61,2975 руб. Было заключено 15682... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги во вторник незначительным разнонаправленным движением индексов вслед за мировыми площадками после выхода в США данных об инфляции за август, сократившейся слабее ожиданий. Во вторник в минус ушла фондовая Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40... Во вторник в минус ушла фондовая Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 14 сентября, скорректировались вниз в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 2,05%, до 1493,65 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 4,1%, до 1195,57... читать дальше

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АО "ЭР-Телеком Холдинг" 23 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-02-02 объемом не менее 5 млрд рублей и сроком обращения 2,2 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - не выше... Ориентир доходности - не выше... читать дальше

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Американская платежная система PayPal Holdings столкнулась с трудностями на фоне возобновления экономической активности после пандемии коронавируса, однако ее главный исполнительный директор Дэн Шульман убежден, что компания сможет восстановить показатели. "Я бы сказал,... "Я бы сказал,... читать дальше

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Курортный сбор в регионах не должен взиматься круглогодично, считают эксперты турбизнеса. "Мое твердое убеждение, что если за рубежом курортный сбор взимается с иностранных гостей в период высокого сезона, а у нас круглый год и с россиян, то это больше похоже на налог... "Мое твердое убеждение, что если за рубежом курортный сбор взимается с иностранных гостей в период высокого сезона, а у нас круглый год и с россиян, то это больше похоже на налог... читать дальше

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НК "Роснефть" увеличила объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года с "не менее" 10 млрд юаней до 15 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05%... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0651 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,6475 руб., максимальный - 60,5425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,6475 руб., максимальный - 60,5425 руб. Было... читать дальше

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"Газпром" в 2021 году закупил в Туркмении 10,6 млрд куб. метров газа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге. Согласно контракту, который "Газпром" и государственный концерн "Туркменгаз" заключили 1 июля 2019 года сроком на пять лет - по 30 июня 2024... Согласно контракту, который "Газпром" и государственный концерн "Туркменгаз" заключили 1 июля 2019 года сроком на пять лет - по 30 июня 2024... читать дальше

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Совет Федерации РФ намерен подготовить поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), регламентирующие заключение госкомпаниями долгосрочных контрактов, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике СФ РФ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе волатильных торгов во вторник после публикации статистических данных об инфляции в США, спровоцировавших распродажу рисковых активов. Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3%... Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3%... читать дальше

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Общие сборы страховщиков РФ в секторе страхования имущества физических лиц за первое полугодие 2022 года выросли на 4,5% - до 37,4 млрд рублей, выплаты увеличились на 11,7% - до 5,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Банка... читать дальше

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