Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,6935 руб.

Минимальный курс евро составил 59,775 руб., максимальный - 61,2975 руб. Было заключено 15682 сделки. Объем торгов составил 44826,5 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,9 руб. за евро.

13 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5646 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6935 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43063,675 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 100,994 млрд руб., или на...

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НК "Роснефть" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней в размере 3,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Сбор... Сбор... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 740 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6494 руб. Минимальный курс юаня составил 8,556 руб., максимальный - 8,744 руб. Было заключено 40837 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,556 руб., максимальный - 8,744 руб. Было заключено 40837 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3820 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0274 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,65 руб., максимальный - 60,53 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,65 руб., максимальный - 60,53 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5646 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6935 руб. Минимальный курс евро составил 59,775 руб., максимальный - 61,2975 руб. Было заключено 15682... Минимальный курс евро составил 59,775 руб., максимальный - 61,2975 руб. Было заключено 15682... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги во вторник незначительным разнонаправленным движением индексов вслед за мировыми площадками после выхода в США данных об инфляции за август, сократившейся слабее ожиданий. Во вторник в минус ушла фондовая Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40... Во вторник в минус ушла фондовая Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 14 сентября, скорректировались вниз в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 2,05%, до 1493,65 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 4,1%, до 1195,57... читать дальше

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АО "ЭР-Телеком Холдинг" 23 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-02-02 объемом не менее 5 млрд рублей и сроком обращения 2,2 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - не выше... Ориентир доходности - не выше... читать дальше

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Американская платежная система PayPal Holdings столкнулась с трудностями на фоне возобновления экономической активности после пандемии коронавируса, однако ее главный исполнительный директор Дэн Шульман убежден, что компания сможет восстановить показатели. "Я бы сказал,... "Я бы сказал,... читать дальше

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Курортный сбор в регионах не должен взиматься круглогодично, считают эксперты турбизнеса. "Мое твердое убеждение, что если за рубежом курортный сбор взимается с иностранных гостей в период высокого сезона, а у нас круглый год и с россиян, то это больше похоже на налог... "Мое твердое убеждение, что если за рубежом курортный сбор взимается с иностранных гостей в период высокого сезона, а у нас круглый год и с россиян, то это больше похоже на налог... читать дальше

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НК "Роснефть" увеличила объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года с "не менее" 10 млрд юаней до 15 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05%... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 3,05%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0651 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,6475 руб., максимальный - 60,5425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,6475 руб., максимальный - 60,5425 руб. Было... читать дальше

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"Газпром" в 2021 году закупил в Туркмении 10,6 млрд куб. метров газа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге. Согласно контракту, который "Газпром" и государственный концерн "Туркменгаз" заключили 1 июля 2019 года сроком на пять лет - по 30 июня 2024... Согласно контракту, который "Газпром" и государственный концерн "Туркменгаз" заключили 1 июля 2019 года сроком на пять лет - по 30 июня 2024... читать дальше

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Совет Федерации РФ намерен подготовить поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), регламентирующие заключение госкомпаниями долгосрочных контрактов, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике СФ РФ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению в ходе волатильных торгов во вторник после публикации статистических данных об инфляции в США, спровоцировавших распродажу рисковых активов. Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3%... Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3%... читать дальше

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Общие сборы страховщиков РФ в секторе страхования имущества физических лиц за первое полугодие 2022 года выросли на 4,5% - до 37,4 млрд рублей, выплаты увеличились на 11,7% - до 5,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Банка... читать дальше

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