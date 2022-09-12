.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,4094 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Долю расчетов в рублях к 2025 году правительство планирует нарастить до 40%
Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. - с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила...
 
Минфину и ЦБ поручено актуализировать стратегию развития финрынка до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России к 1 декабря актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года. Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся...
 
Международные сделки с криптовалютами могут начаться в 2023 году
Международные сделки с криптовалютами могут запустить уже в следующем году, рассказал "Известиям" директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков. Законопроект Минфина о легализации криптовалют был внесен в правительство еще в...
 
12 сентября 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,4094 руб.

 0
12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4094 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,14 руб., максимальный - 61,415 руб. Было заключено 27008 сделок. Объем торгов составил 78292,8 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,24 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 сентября 2022 года 11:50
Рост ВВП Азербайджана в январе-августе составил 5,8%
ВВП Азербайджана в январе-августе 2022 года увеличился на 5,8%, в том числе ненефтегазовый сектор вырос на 10,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. Спад в нефтегазовом секторе в январе-августе составил 2%.

По данным статистики,...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:48
ВТБ разместит 13 сентября однодневные бонды серии КС-4-297 на 25 млрд руб. по цене 99,9798% от номинала
3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-297 объемом 25 млрд рублей по цене 99,9798% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37%...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:43
Европейские фондовые индикаторы повышаются в ожидании данных по инфляции в США
Европейские фондовые индексы растут сегодня. В центре внимания трейдеров данные об инфляции в США за август, которые будет внимательно оценивать Федеральная резервная система (ФРС) в ходе сентябрьского заседания. Показатель будет обнародован министерством труда США в 15:30 мск....    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:41
В августе выдача потребкредитов выросла на 8.5%
В августе в РФ было выдано 1,10 млн потребкредитов против 1,02 млн потребительских кредитов в июле. Рост в помесячном сравнении составил 8,5%. Такие данные приводятся в обзоре "Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В то же время по сравнению с аналогичным...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:37
"РЕСО-лизинг" установил ставку 19-го купона облигаций БО-01 в размере 10%
ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 24% годовых. По бондам 26...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:34
Цены на уран достигли максимумов с марта
Цены на уран достигли максимумов с начала марта благодаря росту оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на ядерное топливо в условиях энергетического кризиса в Европе.

Стоимость урана с середины августа поднялась на 7%, превысив отметку в $50 за фунт, и многие...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:26
За сутки в РФ более 44 тыс. человек в РФ заболели COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 44 045 случаев, что почти на 2 тыс. 443 случаев меньше, чем днем ранее, скончался 101 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Количество госпитализаций за сутки...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:18
За полугодие сумма лизинговых договоров в РФ уменьшилась на 7% в годовом выражении
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 1-е полугодие 2022 года.

Как говорится в сообщении агентства, по итогам 1-го полугодия т.г. объем нового бизнеса снизился на 19%...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:10
ФРТ полностью рассчитался с дольщиками по 541 проблемному объекту
Фонд развития территорий (ФРТ) полностью рассчитался с дольщиками по 541-му проблемному объекту. Компенсации пострадавшим дольщикам выплачены в полном объеме в 47-ми регионах РФ, сообщил главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев.

"По 541-му объекту Фонд...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:02
АКРА подтвердило рейтинг банка "Ренессанс кредит" на уровне "BBB(RU)", прогноз - "стабильный
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Ренессанс кредит" и его облигаций серий БО-04 и БО-06 на уровне "BBB(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг банка обусловлен...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:54
Правительство РФ намерено разработать допмеханизмы стимулирования сбережений
Минфин и Минэкономразвития при участии Банка России не позднее 31 марта 2023 года должны представить в правительство предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений граждан.

Такое поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин...
.
13 сентября 2022 года 10:47
Разногласия ведомств и ЦБ по регулированию майнинга криптовалют должны быть сняты к середине декабря
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря профильным ведомствам и ЦБ согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга криптовалют, кроме того было дано поручение к этому же сроку согласовать позиции по использованию цифровых валют в международных...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:39
Предложения по удалённой идентификации для упрощения доступа нерезидентов на финрынок РФ должны быть готовы к 19 декабря
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря подготовить предложения по упрощению доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок, для чего планируется использовать механизм удалённой идентификации, говорится в сообщении пресс-службы...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:31
Минфину и ЦБ поручено актуализировать стратегию развития финрынка до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России к 1 декабря актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года.

Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации,...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 13 сентября движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,87 пункта (0,117%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2452,52 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,76 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:23
С мая число сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы увеличилось на 34%
Число регистраций переходов прав на вторичное жилье в Москве с мая этого года увеличилось на 34%, сообщили в столичном управлении Росреестра.

"По отношению и к июню (8 312), и к июлю (8 344) число сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве выросло на 16%, в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.