ЦБ РФ установил курс евро с 13 сентября в размере 61,3127 руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 61,3127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,56 коп.

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ВВП Азербайджана в январе-августе 2022 года увеличился на 5,8%, в том числе ненефтегазовый сектор вырос на 10,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. Спад в нефтегазовом секторе в январе-августе составил 2%. По данным статистики,... По данным статистики,... читать дальше

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3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-297 объемом 25 млрд рублей по цене 99,9798% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37%... читать дальше

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Европейские фондовые индексы растут сегодня. В центре внимания трейдеров данные об инфляции в США за август, которые будет внимательно оценивать Федеральная резервная система (ФРС) в ходе сентябрьского заседания. Показатель будет обнародован министерством труда США в 15:30 мск.... читать дальше

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В августе в РФ было выдано 1,10 млн потребкредитов против 1,02 млн потребительских кредитов в июле. Рост в помесячном сравнении составил 8,5%. Такие данные приводятся в обзоре "Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В то же время по сравнению с аналогичным... В то же время по сравнению с аналогичным... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 24% годовых. По бондам 26... Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 24% годовых. По бондам 26... читать дальше

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Цены на уран достигли максимумов с начала марта благодаря росту оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на ядерное топливо в условиях энергетического кризиса в Европе. Стоимость урана с середины августа поднялась на 7%, превысив отметку в $50 за фунт, и многие... Стоимость урана с середины августа поднялась на 7%, превысив отметку в $50 за фунт, и многие... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 44 045 случаев, что почти на 2 тыс. 443 случаев меньше, чем днем ранее, скончался 101 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. Количество госпитализаций за сутки... Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 1-е полугодие 2022 года. Как говорится в сообщении агентства, по итогам 1-го полугодия т.г. объем нового бизнеса снизился на 19%... Как говорится в сообщении агентства, по итогам 1-го полугодия т.г. объем нового бизнеса снизился на 19%... читать дальше

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Фонд развития территорий (ФРТ) полностью рассчитался с дольщиками по 541-му проблемному объекту. Компенсации пострадавшим дольщикам выплачены в полном объеме в 47-ми регионах РФ, сообщил главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев. "По 541-му объекту Фонд... "По 541-му объекту Фонд... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Ренессанс кредит" и его облигаций серий БО-04 и БО-06 на уровне "BBB(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен... "Кредитный рейтинг банка обусловлен... читать дальше

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Минфин и Минэкономразвития при участии Банка России не позднее 31 марта 2023 года должны представить в правительство предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений граждан. Такое поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин... Такое поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин...

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря профильным ведомствам и ЦБ согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга криптовалют, кроме того было дано поручение к этому же сроку согласовать позиции по использованию цифровых валют в международных... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря подготовить предложения по упрощению доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок, для чего планируется использовать механизм удалённой идентификации, говорится в сообщении пресс-службы... читать дальше

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Минфину и ЦБ поручено актуализировать стратегию развития финрынка до 2030 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России к 1 декабря актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года. Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации,... Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся геополитической ситуации,... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,87 пункта (0,117%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2452,52 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,76 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,76 пункта (0,216%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Число регистраций переходов прав на вторичное жилье в Москве с мая этого года увеличилось на 34%, сообщили в столичном управлении Росреестра. "По отношению и к июню (8 312), и к июлю (8 344) число сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве выросло на 16%, в... "По отношению и к июню (8 312), и к июлю (8 344) число сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве выросло на 16%, в... читать дальше

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