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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1643,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3577,12 млрд руб.
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12 сентября 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1643,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3577,12 млрд руб.
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12 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 сентября составили по Российской Федерации 1643,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1521,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1743,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1618,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 сентября составили 3577,12 млрд руб. против 3562,38073 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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