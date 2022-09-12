Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1643,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3577,12 млрд руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 сентября составили по Российской Федерации 1643,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1521,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1743,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1618,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 сентября составили 3577,12 млрд руб. против 3562,38073 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.