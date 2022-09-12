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Во вторник, 13 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $19,25 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 13 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Президент Индонезии Джоко Видодо допустил возможность закупок нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, пишет газета Financial Times. "Мы всегда рассматриваем все варианты. Если есть страна, и она дает лучшую цену, то конечно", -... "Мы всегда рассматриваем все варианты. Если есть страна, и она дает лучшую цену, то конечно", -... читать дальше

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Во вторник, 13 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские компании, ориентированные в основном на США, будут чувствовать себя лучше бизнеса, работающего с Европой, которую почти неминуемо ждет рецессия, считают эксперты Goldman Sachs Group Inc. В то время как экономические перспективы США являются... В то время как экономические перспективы США являются... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5156 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4074 руб. Минимальный курс евро составил 61,05 руб., максимальный - 62,265 руб. Было заключено 6672... Минимальный курс евро составил 61,05 руб., максимальный - 62,265 руб. Было заключено 6672... читать дальше

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АПК РФ к 7 сентября получил на проведение сезонных полевых работ 736,5 млрд рублей кредитов, что на 39,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 502,6 млрд рублей против 384,8 млрд рублей годом ранее,... В частности, Россельхозбанк выдал 502,6 млрд рублей против 384,8 млрд рублей годом ранее,... читать дальше

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Суммарный объем спроса на два выпуска облигаций ХК "Металлоинвест" в юанях в ходе формирования книг заявок более чем в три раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки, сообщается в пресс-релизе эмитента. Сбор заявок на выпуски объемом по 1... Сбор заявок на выпуски объемом по 1... читать дальше

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Аналитики Уолл-стрит резко ухудшили свои прогнозы относительно роста прибыли американских компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в третьем квартале текущего года, пишет The Wall Street Journal. Прогнозы понижены на фоне повышения процентных ставок и опасений рецессии в... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к росту в ходе малоактивных торгов днем. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 мск в составила $93,54 за баррель, что на $0,7 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:40 мск в составила $93,54 за баррель, что на $0,7 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на... Цена фьючерсов на... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Банк СГБ" ("Севергазбанк") на уровне ruA-. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой... Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,26 пункта (1,247%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2456,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2458,67 (+1,34%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин констатировал рост числа людей, находящихся в России под риском увольнения. частности глава государства заявил об удвоении по сравнению с началом 2022 года числа тех, кто находится в простое, вынужденном отпуске или заняты неполный рабочий... читать дальше

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Оперативное обновление стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года отвечает задачам, которые строят перед этими стратегическими отраслями в нынешних условиях, заявила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда... читать дальше

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Помесячная динамика ключевых макропоказателей указывает на постепенную стабилизацию экономики и переход на траекторию роста, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним... "Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним... читать дальше

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Инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%", - сказал президент. Он отметил, что тренд на снижение инфляции, по... читать дальше

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