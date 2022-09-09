09 сентября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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9 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.09 по 18.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|12.09.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|12.09.2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июль 2022
|12.09.2022
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июль 2022
|12.09.2022
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июль 2022
|13.09.2022
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Август 2022
|13.09.2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Август 2022
|13.09.2022
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июль 2022
|13.09.2022
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Август 2022
|13.09.2022
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|II квартал 2022
|13.09.2022
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Сентябрь 2022
|13.09.2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Сентябрь 2022
|13.09.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Август 2022
|13.09.2022
|21:00
|Бюджет США
|Август 2022
|14.09.2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Август 2022
|14.09.2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июль 2022
|14.09.2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Август 2022
|14.09.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 августа по 02 сентября
|15.09.2022
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Сентябрь 2022
|15.09.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июль 2022
|15.09.2022
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Август 2022
|15.09.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 августа по 03 сентября
|15.09.2022
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Сентябрь 2022
|15.09.2022
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Сентябрь 2022
|15.09.2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Август 2022
|15.09.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 августа
|15.09.2022
|16:15
|Промышленное производство в США
|Август 2022
|15.09.2022
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июль 2022
|16.09.2022
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Август 2022
|16.09.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июль 2022
|16.09.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Август 2022
|16.09.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Август 2022
|16.09.2022
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Август 2022
|16.09.2022
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июль 2022
|16.09.2022
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2022
|17.09.2022
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июль 2022
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09 сентября 2022 года 17:48
Продажи автомобилей в КНР в августе увеличились на 32,1% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,38 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).
Производство машин выросло на 38,3% и достигло 2,4 млн.
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09 сентября 2022 года 17:29
ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) выкупило в рамках оферты 14 тыс.103 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая,... читать дальше
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09 сентября 2022 года 17:29
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 11 трлн 869,9 млрд рублей (эквивалент $196,627 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.
На 1 августа ФНБ составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269 млрд),... читать дальше
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09 сентября 2022 года 17:21
Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в пятницу и завершают неделю в плюсе, прерывая трехнедельную череду снижений.
Инвесторы следят за заявлениями центробанков мира и сигналами о глобальной инфляции. Так, потребительские цены (индекс CPI) в... читать дальше
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09 сентября 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 12.09 по 18.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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09 сентября 2022 года 17:01
Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США.
Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light уменьшится на $3,95 за баррель. В результате он будет стоить на $5,85 за... читать дальше
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09 сентября 2022 года 16:48
Чистая прибыль российских страховщиков снизилась на 53,2% - до 46,6 млрд рублей - за первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Банка России.
При этом показатель чистой прибыли страховщиков оказался выше... читать дальше
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09 сентября 2022 года 16:40
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-295 на 50 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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09 сентября 2022 года 16:39
Россия до конца года экспортирует 30 млн тонн зерновых, но готова увеличить этот объем до 50 и более млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всего до конца года мы поставим 30 млн тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более млн тонн потому, что... читать дальше
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09 сентября 2022 года 16:36
ЦБ РФ с 10 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3323,22 (-5,11) руб./грамм; на серебро - 36,21 (+0,69) руб./грамм; на платину - 1699,18 (+27,83) руб./грамм; на палладий - 4059,37 (+132,18) руб./грамм.
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09 сентября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 сентября ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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09 сентября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 135 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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09 сентября 2022 года 16:30
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 60,4696 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,14 коп.
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09 сентября 2022 года 16:30
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 60,8571 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,19 коп.
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09 сентября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 10 по 16 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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09 сентября 2022 года 16:24
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2022 года составило $183,1 млрд, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($60,9 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше
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