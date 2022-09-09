Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

9 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.09 по 18.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Продажи автомобилей в КНР в августе увеличились на 32,1% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,38 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Производство машин выросло на 38,3% и достигло 2,4 млн. Производство машин выросло на 38,3% и достигло 2,4 млн. В... В... читать дальше

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ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) выкупило в рамках оферты 14 тыс.103 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая,... Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая,... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 11 трлн 869,9 млрд рублей (эквивалент $196,627 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ. На 1 августа ФНБ составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269 млрд),... На 1 августа ФНБ составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269 млрд),... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в пятницу и завершают неделю в плюсе, прерывая трехнедельную череду снижений. Инвесторы следят за заявлениями центробанков мира и сигналами о глобальной инфляции. Так, потребительские цены (индекс CPI) в... Инвесторы следят за заявлениями центробанков мира и сигналами о глобальной инфляции. Так, потребительские цены (индекс CPI) в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 12.09 по 18.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США. Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light уменьшится на $3,95 за баррель. В результате он будет стоить на $5,85 за... Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light уменьшится на $3,95 за баррель. В результате он будет стоить на $5,85 за... читать дальше

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Чистая прибыль российских страховщиков снизилась на 53,2% - до 46,6 млрд рублей - за первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Банка России. При этом показатель чистой прибыли страховщиков оказался выше... При этом показатель чистой прибыли страховщиков оказался выше... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-295 на 50 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Россия до конца года экспортирует 30 млн тонн зерновых, но готова увеличить этот объем до 50 и более млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всего до конца года мы поставим 30 млн тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более млн тонн потому, что... "Всего до конца года мы поставим 30 млн тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более млн тонн потому, что... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3323,22 (-5,11) руб./грамм; на серебро - 36,21 (+0,69) руб./грамм; на платину - 1699,18 (+27,83) руб./грамм; на палладий - 4059,37 (+132,18) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 10 по 16 сентября ожидаются погашения по 23 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10 по 16 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 135 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 60,4696 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 60,8571 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 10 по 16 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2022 года составило $183,1 млрд, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($60,9 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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