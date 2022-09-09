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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,8918 руб.
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09 сентября 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,8918 руб.

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9 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8918 руб.

Минимальный курс евро составил 60,035 руб., максимальный - 61,13 руб. Было заключено 9011 сделок. Объем торгов составил 18903,61 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,6975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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