Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1743,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3562,38 млрд руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 сентября составили по Российской Федерации 1743,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1618,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1855,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1731,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 сентября составили 3562,38 млрд руб. против 3570,32327 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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