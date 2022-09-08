Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,6646 руб.

Минимальный курс евро составил 60,32 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено 14439 сделок. Объем торгов составил 43393,7 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,375 руб. за евро.

8 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6646 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42317,485 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 438,119 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 186 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7353 руб. Минимальный курс юаня составил 8,714 руб., максимальный - 8,775 руб. Было заключено 19674 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,714 руб., максимальный - 8,775 руб. Было заключено 19674 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6646 руб. Минимальный курс евро составил 60,32 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено 14439 сделок.... Минимальный курс евро составил 60,32 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено 14439 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7721 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,5 руб., максимальный - 61,1375 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,5 руб., максимальный - 61,1375 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг снижением индексов почти на 0,5% на фоне снижения внешних фондовых площадок после повышения ставок Европейского Центробанка и сигналов о дальнейшем ужесточении политики. При этом цены нефти корректировались вверх. В Азии в... В Азии в... читать дальше

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Эксперты Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели прогноз для темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в пользу более быстрого подъема, сообщает агентство Bloomberg. Согласно новому прогнозу, ФРС увеличит ставку на 75 базисных пунктов... Согласно новому прогнозу, ФРС увеличит ставку на 75 базисных пунктов... читать дальше

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Нефтяная отрасль достаточно эффективно использует предоставленные ей льготы, заявил в четверг статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов на сессии, посвящённой анализу эффективности инвестиционных налоговых льгот в рамках Московского финансового форума. "Я... "Я... читать дальше

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Совокупные активы российских страховщиков по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5,8% - до 4,3 трлн рублей по состоянию на 30 июня 2022 года, следует из статистики Банка России. Рентабельность активов... Рентабельность активов... читать дальше

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Возможности цифровых финансовых активов (ЦФА) нужно встроить в существующую финансовую инфраструктуру, а не создавать параллельную систему. В частности, стоит рассмотреть возможность продажи ЦФА на традиционных площадках, что позволит увеличить интерес инвесторов к цифровым... читать дальше

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Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах энергоресурсов в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей,... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей,... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг. "Наше мнение и мое личное мнение, что нам необходимо действовать... "Наше мнение и мое личное мнение, что нам необходимо действовать... читать дальше

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает в 2024 г. бума выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), в том же году традиционная финансовая система РФ может начать работать на распределенном реестре. "Если говорить о рынке ЦФА, я считаю, что за... "Если говорить о рынке ЦФА, я считаю, что за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3502 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7921 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,5 руб., максимальный - 61,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,5 руб., максимальный - 61,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Иностранные инвесторы на фоне многочисленных санкционных ограничений не спешат обращаться за причитающимися им рублевыми выплатами по суверенным еврооблигациям РФ, Минфин надеется, что со временем эта ситуация изменится, сообщил замминистра финансов Тимур... читать дальше

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Идею создания фонда компенсации потерь инвесторов, чьи активы были заморожены, продвигает Банк России, она ещё требует обсуждения, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Идею Центральный банк, как вы слышали, продвигает, но она, на мой взгляд, требует... "Идею Центральный банк, как вы слышали, продвигает, но она, на мой взгляд, требует... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит поднимать ключевые процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания. По ее словам, решение о повышении ставок на... По ее словам, решение о повышении ставок на... читать дальше

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