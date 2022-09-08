Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7517 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,739 руб., максимальный - 8,772 руб. Было заключено 1549 сделок. Объем торгов составил 3887,8 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,74 руб. за юань.

8 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7517 руб.

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Инфляция в РФ в 2022 году может составить 12,9%, а ВВП - упасть на 4,2%, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса. По сравнению с опросом в июле улучшился прогноз как по падению ВВП (в июле прогнозировали падение на 6,0% в 2022 году), так и по... По сравнению с опросом в июле улучшился прогноз как по падению ВВП (в июле прогнозировали падение на 6,0% в 2022 году), так и по... читать дальше

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Нефтяные котировки умеренно восстанавливаются в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 мск подорожали на $0,52 (0,59%) - до $88,52 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 мск подорожали на $0,52 (0,59%) - до $88,52 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на... Котировки фьючерсов на WTI на... читать дальше

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Нефтяные котировки умеренно восстанавливаются в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 мск подорожали на $0,52 (0,59%) - до $88,52 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 мск подорожали на $0,52 (0,59%) - до $88,52 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на... Котировки фьючерсов на WTI на... читать дальше

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Сборы российских страховых компаний в абсолютном выражении через все категории страховых посредников за первое полугодие 2022 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% - с 894,2 млрд до 862,3 млрд рублей. Такие данные приводит Ассоциации... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,76 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2400,81 пункта. Максимальное... читать дальше

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Американский фондовый рынок может рухнуть еще на 25% в случае, если экономика США войдет в рецессию, прогнозируют стратеги Deutsche Bank AG. Перспективы для рынка акций выглядят туманными на фоне ожидаемого падения прибыли компаний и риска надвигающейся рецессии.... Перспективы для рынка акций выглядят туманными на фоне ожидаемого падения прибыли компаний и риска надвигающейся рецессии.... читать дальше

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Министерство финансов Ульяновской области признало Sberbank CIB победителем отбора среди финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций области 2022 года объемом 3 млрд рублей, сообщается в документации регионального Минфина. Лучшими... Лучшими... читать дальше

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Ставки фрахта продолжают снижаться, что является еще одним признаком вероятного наступления рецессии в мировой экономике, пишет CNBC. Стоимость грузовых перевозок опустилась из-за перебоев в цепочках поставок, которые возникли после начала пандемии COVID-19, однако... Стоимость грузовых перевозок опустилась из-за перебоев в цепочках поставок, которые возникли после начала пандемии COVID-19, однако... читать дальше

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Помощник президента Максим Орешкин не разделяет общий оптимизм относительно перспектив юаня как системообразующей валюты для российских резервов в условиях, когда доллар и евро из-за санкций стали "токсичными". "Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а... "Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а... читать дальше

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Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом... читать дальше

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ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 9-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... читать дальше

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Удлинить пассивы банков помогут срочные депозиты с повышенной страховой защитой, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Московского финансового форума. Она заявила о необходимости удлинения пассивов банковской системы. Она заявила о необходимости удлинения пассивов банковской системы. "Есть предложение... "Есть предложение... читать дальше

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Минфин РФ до конца 2022 года - начала 2023 года намерен найти дополнительные доходные источники для финансирования растущих расходов бюджета, они будут зависеть от объема потребностей, один из источников - повышение улучшения налогового администрирования, сообщил замминистра... читать дальше

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Группа компаний "Дело" рассматривает приобретение российских судоходных компаний, на фоне нехватки контейнеровозов планирует наращивать флот, сообщил генеральный директор "Дело" Дмитрий Паньков на брифинге в рамках ВЭФ-2022. "Другие компании интересуют. Если говорить о... "Другие компании интересуют. Если говорить о... читать дальше

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Бывший московский завод Renault планирует начать работу к концу 2022 года под названием "Москвич", сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Мы планируем возобновить его (завода) работу к концу года, и... "Мы планируем возобновить его (завода) работу к концу года, и... читать дальше

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Большинство фондовых индексов крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг, одним из позитивных факторов стало повышение американского рынка акций днем ранее. Между тем индикаторы материкового Китая и Гонконга продемонстрировали негативную... Между тем индикаторы материкового Китая и Гонконга продемонстрировали негативную... читать дальше

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