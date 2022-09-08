08 сентября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 августа по 03 сентября
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 августа
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 августа по 02 сентября
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08 сентября 2022 года 15:03
Инфляция в РФ в 2022 году может составить 12,9%, а ВВП - упасть на 4,2%, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса.
По сравнению с опросом в июле улучшился прогноз как по падению ВВП (в июле прогнозировали падение на 6,0% в 2022 году), так и по... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:56
Нефтяные котировки умеренно восстанавливаются в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 мск подорожали на $0,52 (0,59%) - до $88,52 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:53
Нефтяные котировки умеренно восстанавливаются в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 мск подорожали на $0,52 (0,59%) - до $88,52 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:48
Сборы российских страховых компаний в абсолютном выражении через все категории страховых посредников за первое полугодие 2022 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% - с 894,2 млрд до 862,3 млрд рублей. Такие данные приводит Ассоциации... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:45
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,76 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2400,81 пункта. Максимальное... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:39
Американский фондовый рынок может рухнуть еще на 25% в случае, если экономика США войдет в рецессию, прогнозируют стратеги Deutsche Bank AG.
Перспективы для рынка акций выглядят туманными на фоне ожидаемого падения прибыли компаний и риска надвигающейся рецессии.... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:29
Министерство финансов Ульяновской области признало Sberbank CIB победителем отбора среди финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций области 2022 года объемом 3 млрд рублей, сообщается в документации регионального Минфина.
Лучшими... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:28
Ставки фрахта продолжают снижаться, что является еще одним признаком вероятного наступления рецессии в мировой экономике, пишет CNBC.
Стоимость грузовых перевозок опустилась из-за перебоев в цепочках поставок, которые возникли после начала пандемии COVID-19, однако... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:20
Помощник президента Максим Орешкин не разделяет общий оптимизм относительно перспектив юаня как системообразующей валюты для российских резервов в условиях, когда доллар и евро из-за санкций стали "токсичными".
"Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:08
Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом... читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:08
ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 9-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила выпуск в январе 2022 года.
Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:59
Удлинить пассивы банков помогут срочные депозиты с повышенной страховой защитой, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.
Она заявила о необходимости удлинения пассивов банковской системы.
"Есть предложение... читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:51
Минфин РФ до конца 2022 года - начала 2023 года намерен найти дополнительные доходные источники для финансирования растущих расходов бюджета, они будут зависеть от объема потребностей, один из источников - повышение улучшения налогового администрирования, сообщил замминистра... читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:42
Группа компаний "Дело" рассматривает приобретение российских судоходных компаний, на фоне нехватки контейнеровозов планирует наращивать флот, сообщил генеральный директор "Дело" Дмитрий Паньков на брифинге в рамках ВЭФ-2022.
"Другие компании интересуют. Если говорить о... читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:32
Бывший московский завод Renault планирует начать работу к концу 2022 года под названием "Москвич", сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы планируем возобновить его (завода) работу к концу года, и... читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:25
Большинство фондовых индексов крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг, одним из позитивных факторов стало повышение американского рынка акций днем ранее.
Между тем индикаторы материкового Китая и Гонконга продемонстрировали негативную... читать дальше
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