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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,1814 руб., евро - 60,5458 руб.
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08 сентября 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,1814 руб., евро - 60,5458 руб.
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7 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 61,1814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 60,5458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,29 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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