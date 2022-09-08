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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,1814 руб., евро - 60,5458 руб.
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ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 1-м полугодии снизилась на 0,4% - Росстат
Экономика РФ в 1-м полугодии в годовом выражении снизилась на 0,4%, сообщил Росстат. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в 1-м полугодии на 0,5%.
 
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Ряд устойчивых компонент ценовых показателей и повышенные инфляционные ожидания указывают на усиление инфляционного давления, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России....
 
Минфин предложил передать пенсионные накопления граждан в их собственность
В Минфине предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Эта мера обсуждалась на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа, пишут "Ведомости". Предложение провести "приватизацию" пенсионных...
 
В России появился спрос на наличную валюту дружественных стран
В России появился спрос на куплю-продажу национальной валюты дружественных стран в наличной форме со стороны физлиц, и банки пытаются его удовлетворить. Как стало известно "Коммерсанту", Совкомбанк запустил операции купли-продажи наличного дирхама...
 
08 сентября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,1814 руб., евро - 60,5458 руб.

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7 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 61,1814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,70 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 60,5458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,29 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
08 сентября 2022 года 15:03
Оценки опрошенных ЦБ аналитиков: ВВП РФ снизится на 4,2% в 2022 г. и на 1,8% в 2023 г., инфляция составит 12,9% и 6,0%
Инфляция в РФ в 2022 году может составить 12,9%, а ВВП - упасть на 4,2%, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса.

По сравнению с опросом в июле улучшился прогноз как по падению ВВП (в июле прогнозировали падение на 6,0% в 2022 году), так и по...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:56
Нефть слабо дорожает после обвала накануне, Brent у $88,5 за баррель
Нефтяные котировки умеренно восстанавливаются в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 мск подорожали на $0,52 (0,59%) - до $88,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:53
Нефть дорожает днем после обвала накануне
Нефтяные котировки умеренно восстанавливаются в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 мск подорожали на $0,52 (0,59%) - до $88,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:48
За полугодие падение сборов страховщиков через всех страховых посредников составило 15%
Сборы российских страховых компаний в абсолютном выражении через все категории страховых посредников за первое полугодие 2022 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% - с 894,2 млрд до 862,3 млрд рублей. Такие данные приводит Ассоциации...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 8 сентября движется разнонаправленно
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,76 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2400,81 пункта. Максимальное...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:39
Рынок акций США может рухнуть на 25% в случае рецессии, считают в Deutsche Bank
Американский фондовый рынок может рухнуть еще на 25% в случае, если экономика США войдет в рецессию, прогнозируют стратеги Deutsche Bank AG.

Перспективы для рынка акций выглядят туманными на фоне ожидаемого падения прибыли компаний и риска надвигающейся рецессии....    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:29
Ульяновская область выбрала Sberbank CIB организатором размещения облигаций 2022г
Министерство финансов Ульяновской области признало Sberbank CIB победителем отбора среди финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций области 2022 года объемом 3 млрд рублей, сообщается в документации регионального Минфина.

Лучшими...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:28
Падение ставок фрахта подчеркивает растущие риски глобальной рецессии - S&P
Ставки фрахта продолжают снижаться, что является еще одним признаком вероятного наступления рецессии в мировой экономике, пишет CNBC.

Стоимость грузовых перевозок опустилась из-за перебоев в цепочках поставок, которые возникли после начала пандемии COVID-19, однако...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:20
Орешкин о целесообразности хранения резервов в юане: доллар и евро надо менять на рубль
Помощник президента Максим Орешкин не разделяет общий оптимизм относительно перспектив юаня как системообразующей валюты для российских резервов в условиях, когда доллар и евро из-за санкций стали "токсичными".

"Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:08
Одним из вариантов компенсации потерь инвесторам, чьи активы заморожены, может быть спецфонд - Набиуллина
Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 14:08
Сибнефтехимтрейд установил ставку 9-го купона облигаций БО-02 на уровне 14,5%
ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 9-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила выпуск в январе 2022 года.

Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:59
ЦБ предлагает повышенную страховую защиту по срочным вкладам, а Минфин - безотзывные депозиты со 100-процентным страховым покрытием
Удлинить пассивы банков помогут срочные депозиты с повышенной страховой защитой, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.

Она заявила о необходимости удлинения пассивов банковской системы.

"Есть предложение...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:51
Минфин РФ к началу 2023 года намерен найти источники допдоходов бюджета
Минфин РФ до конца 2022 года - начала 2023 года намерен найти дополнительные доходные источники для финансирования растущих расходов бюджета, они будут зависеть от объема потребностей, один из источников - повышение улучшения налогового администрирования, сообщил замминистра...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:42
Группа компаний "Дело" рассматривает приобретение российских судоходных компаний" после покупки SASCO
Группа компаний "Дело" рассматривает приобретение российских судоходных компаний, на фоне нехватки контейнеровозов планирует наращивать флот, сообщил генеральный директор "Дело" Дмитрий Паньков на брифинге в рамках ВЭФ-2022.

"Другие компании интересуют. Если говорить о...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:32
Московский автозавод "Москвич" начнет работу к концу года
Бывший московский завод Renault планирует начать работу к концу 2022 года под названием "Москвич", сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы планируем возобновить его (завода) работу к концу года, и...    читать дальше
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08 сентября 2022 года 13:25
Большинство фондовых индексов стран АТР выросли по итогам торгов
Большинство фондовых индексов крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг, одним из позитивных факторов стало повышение американского рынка акций днем ранее.

Между тем индикаторы материкового Китая и Гонконга продемонстрировали негативную...    читать дальше
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