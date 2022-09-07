ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 сентября в размере 61,1814 руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 61,1814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,70 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42755,605 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 341,185 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5171 руб. Минимальный курс евро составил 60,25 руб., максимальный - 61,075 руб. Было заключено 12638 сделок.... Минимальный курс евро составил 60,25 руб., максимальный - 61,075 руб. Было заключено 12638 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2183 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1074 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,76 руб., максимальный - 61,555 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,76 руб., максимальный - 61,555 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7539 руб. Минимальный курс юаня составил 8,728 руб., максимальный - 8,809 руб. Было заключено 20329 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,728 руб., максимальный - 8,809 руб. Было заключено 20329 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне дешевеющей нефти. В среду в Азии преобладало снижение индексов акций, подрос только китайский Shanghai Composite на 0,1%. Преимущественно в плюсе торговалась Европа, на позитиве начала торги Америка. Трейдеры ждут... В среду в Азии преобладало снижение индексов акций, подрос только китайский Shanghai Composite на 0,1%. Преимущественно в плюсе торговалась Европа, на позитиве начала торги Америка. Трейдеры ждут... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во 2-м квартале в годовом сравнении снизилась на 0,6 млн и составила 17,6 млн человек против 18,2 млн в апреле-июне 2021 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с 1-м кварталом 2022... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 30 августа по 5 сентября в среднем подешевела на 3,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 23 по 29 августа показатель снизился на 3,6%. По данным госстатистики, в том числе цены на лук репчатый снизились 10,8%,... По данным госстатистики, в том числе цены на лук репчатый снизились 10,8%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 30 августа по 5 сентября не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе рост цен составил 0,1%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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За неделю с 30 августа по 5 сентября 2022 г. потребительские цены снизились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 23 по 29 августа цены продемонстрировали снижение на 0,16%. С начала сентября цены снизились на 0,09%, с начала года... С начала сентября цены снизились на 0,09%, с начала года... читать дальше

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Прибыль российских страховщиков до налогообложения. по итогам первого полугодия 2022 года снизилась на 62% - до 46,1 млрд рублей - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, подготовленном Банком России.... читать дальше

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Спрос на ипотеку в США продолжил снижение и опустился до минимума за 22 года на фоне приближения ставок по этому виду кредитования к 6% годовых. Индекс, оценивающий количество поданных на ипотеку заявок, на прошлой неделе снизился на 0,8% и составил 258,1 пункта,... Индекс, оценивающий количество поданных на ипотеку заявок, на прошлой неделе снизился на 0,8% и составил 258,1 пункта,... читать дальше

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Цены на нефть теряют порядка 3% в ходе торгов в среду на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в условиях замедления глобального экономического роста. "Повышение процентных ставок в США и укрепление доллара, а также... "Повышение процентных ставок в США и укрепление доллара, а также... читать дальше

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Минпромторг РФ готовит предложения по ограничению закупок импортного метрологического оборудования, следует из сообщения на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство предлагает внести изменения в перечень продукции, на госзакупку которой установлен запрет - при... читать дальше

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Размер премий российских страховщиков снизился на 5,6% во 2-м квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 410 млрд рублей - такие данные приводит Банк России в опубликованном "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков ". В... В... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2773 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1423 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,85 руб., максимальный - 61,55 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,85 руб., максимальный - 61,55 руб. Было заключено... читать дальше

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Вторая очередь "Арктик СПГ 2" будет запущена в 2024 году, третья, вероятно, в 2026 году, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на Восточном экономическом форуме. "Естественно, мы испытали трудности (на проекте) в связи с санкционными трудностями. Я уже с... "Естественно, мы испытали трудности (на проекте) в связи с санкционными трудностями. Я уже с... читать дальше

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