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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1909,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3505,27 млрд руб.
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07 сентября 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1909,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3505,27 млрд руб.
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7 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 сентября составили по Российской Федерации 1909,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1777,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1777,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1663,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 сентября составили 3505,27 млрд руб. против 3577,78692 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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