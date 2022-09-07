07 сентября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июль 2022
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2022
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2022
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июль 2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Август 2022
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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07 сентября 2022 года 13:22
Государство может закупить 3 млн тонн зерна в интервенционный фонд уже в этом году, сообщает Минсельхоз РФ.
"В настоящее время у Минсельхоза есть все возможности для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 млн тонн уже... читать дальше
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07 сентября 2022 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,36 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2417,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2428,51 (+0,13%) пункта,... читать дальше
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07 сентября 2022 года 13:13
Выпуск грузовиков на мощностях ПАО "КАМАЗ" по итогам 8 месяцев 2022 года вырос на 5,8%, до 28,61 тыс. шт., сообщила пресс-служба компании.
Завод двигателей автопроизводителя с начала года произвел 30,996 тыс. единиц продукции (+4,8%).
За январь-август 2022 г.... читать дальше
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07 сентября 2022 года 13:05
Президент РФ Владимир Путин оценил нынешнее поведение российского предпринимательского сообщества как ответственное и заявил, что потеря зарубежных активов российскими бизнесменами должна стать уроком для всех.
"Российское предпринимательское сообщество в целом сегодня... читать дальше
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07 сентября 2022 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 31 августа по 7 сентября) - 67,457 руб. за доллар, максимальное значение - 68,1117 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,17 руб.
Это автоматическое сообщение.
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07 сентября 2022 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 31 августа по 7 сентября) - 61,737 руб. за доллар, минимальное значение - 60,471 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,84 руб.
Это автоматическое сообщение.
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07 сентября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,09/69,25 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 115 коп., Cредний курс продажи упал на...
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07 сентября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,25/65,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
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07 сентября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,74/67,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 127 коп., Cредний курс продажи...
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07 сентября 2022 года 12:57
Минэнерго рассчитывает, что рост на бензин на заправках в 2022 году будет ограничен ростом инфляции в РФ в предыдущие годы. Такое мнение высказал замглавы ведомства Павел Сорокин в эфире телеканала "Известия".
"Благодаря системным мерам, которые существуют на... читать дальше
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07 сентября 2022 года 12:48
Фондовые индексы Европы могут снизиться еще на 15% из-за энергетического кризиса в регионе, полагает старший стратег по европейскому рынку акций в Morgan Stanley Грэм Зекер.
Текущие котировки говорят о том, что инвесторы ожидают роста прибыли компаний в следующем году,... читать дальше
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07 сентября 2022 года 12:42
В этом году снижение ВВП РФ будет незначительным, составит 2%, может чуть больше, заявил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Предрекали, что будет большой спад экономики. Этого не случится. Спад... читать дальше
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07 сентября 2022 года 12:35
Индекс потребительских цен в Эстонии в августе повысился по сравнению с июлем на 2,3%, а по сравнению с августом прошлого года - на 24,8%, сообщил в среду департамент статистики страны.
По его данным, товары подорожали по сравнению с августом прошлого года на 18,3%,... читать дальше
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07 сентября 2022 года 12:27
Во 2-м квартале экономика 19 стран еврозоны увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статуправления Евросоюза. Ранее сообщалось о повышении на 0,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра той оценки, по данным Trading... читать дальше
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07 сентября 2022 года 12:24
Усилия ООН в рамках "зерновой сделки" привели к снятию ряда многих, но не всех ограничений в отношении российского продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения... читать дальше
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07 сентября 2022 года 12:18
Инвесторы по всему миру активно вкладываются в американские акции, поскольку считают это лучшим способом защититься от турбулентности на мировых рынках, пишет The Wall Street Journal.
"Кажется, что ситуация в США выглядит наименее затруднительной в этом полном вызовов... читать дальше
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