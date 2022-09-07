ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,8544 руб., евро - 60,4929 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 60,4929 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,21 коп.

6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 60,8544 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,89 коп.

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Государство может закупить 3 млн тонн зерна в интервенционный фонд уже в этом году, сообщает Минсельхоз РФ. "В настоящее время у Минсельхоза есть все возможности для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 млн тонн уже... "В настоящее время у Минсельхоза есть все возможности для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 млн тонн уже... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,36 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2417,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2428,51 (+0,13%) пункта,... читать дальше

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Выпуск грузовиков на мощностях ПАО "КАМАЗ" по итогам 8 месяцев 2022 года вырос на 5,8%, до 28,61 тыс. шт., сообщила пресс-служба компании. Завод двигателей автопроизводителя с начала года произвел 30,996 тыс. единиц продукции (+4,8%). Завод двигателей автопроизводителя с начала года произвел 30,996 тыс. единиц продукции (+4,8%). За январь-август 2022 г.... За январь-август 2022 г.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин оценил нынешнее поведение российского предпринимательского сообщества как ответственное и заявил, что потеря зарубежных активов российскими бизнесменами должна стать уроком для всех. "Российское предпринимательское сообщество в целом сегодня... "Российское предпринимательское сообщество в целом сегодня... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 31 августа по 7 сентября) - 67,457 руб. за доллар, максимальное значение - 68,1117 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,17 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Максимальное значение за неделю (с 31 августа по 7 сентября) - 61,737 руб. за доллар, минимальное значение - 60,471 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,84 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,09/69,25 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 115 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,25/65,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,74/67,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 127 коп., Cредний курс продажи...

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Минэнерго рассчитывает, что рост на бензин на заправках в 2022 году будет ограничен ростом инфляции в РФ в предыдущие годы. Такое мнение высказал замглавы ведомства Павел Сорокин в эфире телеканала "Известия". "Благодаря системным мерам, которые существуют на... "Благодаря системным мерам, которые существуют на... читать дальше

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Фондовые индексы Европы могут снизиться еще на 15% из-за энергетического кризиса в регионе, полагает старший стратег по европейскому рынку акций в Morgan Stanley Грэм Зекер. Текущие котировки говорят о том, что инвесторы ожидают роста прибыли компаний в следующем году,... Текущие котировки говорят о том, что инвесторы ожидают роста прибыли компаний в следующем году,... читать дальше

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В этом году снижение ВВП РФ будет незначительным, составит 2%, может чуть больше, заявил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Предрекали, что будет большой спад экономики. Этого не случится. Спад... "Предрекали, что будет большой спад экономики. Этого не случится. Спад... читать дальше

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Индекс потребительских цен в Эстонии в августе повысился по сравнению с июлем на 2,3%, а по сравнению с августом прошлого года - на 24,8%, сообщил в среду департамент статистики страны. По его данным, товары подорожали по сравнению с августом прошлого года на 18,3%,... По его данным, товары подорожали по сравнению с августом прошлого года на 18,3%,... читать дальше

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Во 2-м квартале экономика 19 стран еврозоны увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статуправления Евросоюза. Ранее сообщалось о повышении на 0,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра той оценки, по данным Trading... читать дальше

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Усилия ООН в рамках "зерновой сделки" привели к снятию ряда многих, но не всех ограничений в отношении российского продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения... "Формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения... читать дальше

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Инвесторы по всему миру активно вкладываются в американские акции, поскольку считают это лучшим способом защититься от турбулентности на мировых рынках, пишет The Wall Street Journal. "Кажется, что ситуация в США выглядит наименее затруднительной в этом полном вызовов... "Кажется, что ситуация в США выглядит наименее затруднительной в этом полном вызовов... читать дальше

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