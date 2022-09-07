.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,8544 руб., евро - 60,4929 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 1-м полугодии снизилась на 0,4% - Росстат
Экономика РФ в 1-м полугодии в годовом выражении снизилась на 0,4%, сообщил Росстат. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в 1-м полугодии на 0,5%.
 
Инфляция в РФ по итогам 2022 г будет в районе 12% - Путин
Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит порядка 12% с дальнейшим возможным снижением до 4-6% в годовом выражении уже в первом-втором кварталах 2023 года, заявил президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Восточного...
 
Мораторий на банкротство продлевать не планируется
Мораторий на банкротства после 1 октября продлевать не планируется, такая позиция обсуждается сейчас в правительстве, возможны какие-то частные исключения, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии "Бизнес под...
 
За чей счет трансформация экономики
Трансформация российской экономики может быть обеспечена двумя альтернативными способами: с помощью преимущественно бюджетных либо частных источников финансирования. Об этом говорится в совместной презентации Минфина и ЦБ, представленной в...
 
07 сентября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,8544 руб., евро - 60,4929 руб.

 0
6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 60,8544 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,89 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 60,4929 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,21 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
07 сентября 2022 года 13:22
Уже в этом году государство может закупить в госфонд 3 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ
Государство может закупить 3 млн тонн зерна в интервенционный фонд уже в этом году, сообщает Минсельхоз РФ.

"В настоящее время у Минсельхоза есть все возможности для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 млн тонн уже...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 7 сентября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,36 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2417,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2428,51 (+0,13%) пункта,...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 13:13
"КАМАЗ" в январе-августе увеличил выпуск грузовиков на 5,8%
Выпуск грузовиков на мощностях ПАО "КАМАЗ" по итогам 8 месяцев 2022 года вырос на 5,8%, до 28,61 тыс. шт., сообщила пресс-служба компании.

Завод двигателей автопроизводителя с начала года произвел 30,996 тыс. единиц продукции (+4,8%).

За январь-август 2022 г....    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 13:05
Потеря зарубежных активов российскими бизнесменами - урок для всех - Путин
Президент РФ Владимир Путин оценил нынешнее поведение российского предпринимательского сообщества как ответственное и заявил, что потеря зарубежных активов российскими бизнесменами должна стать уроком для всех.

"Российское предпринимательское сообщество в целом сегодня...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 67,457 руб.
Минимальное значение за неделю (с 31 августа по 7 сентября) - 67,457 руб. за доллар, максимальное значение - 68,1117 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,17 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
07 сентября 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 61,737 руб.
Максимальное значение за неделю (с 31 августа по 7 сентября) - 61,737 руб. за доллар, минимальное значение - 60,471 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,84 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
07 сентября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,09/69,25 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,09/69,25 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 115 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
07 сентября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 7 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,25/65,45 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,25/65,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
.
07 сентября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,74/67,46 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,74/67,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 127 коп., Cредний курс продажи...
.
07 сентября 2022 года 12:57
Минэнерго РФ: рост цен на бензин на АЗС будет в пределах инфляции предыдущих лет
Минэнерго рассчитывает, что рост на бензин на заправках в 2022 году будет ограничен ростом инфляции в РФ в предыдущие годы. Такое мнение высказал замглавы ведомства Павел Сорокин в эфире телеканала "Известия".

"Благодаря системным мерам, которые существуют на...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 12:48
Энергокризис к Европе может обвалить фондовые индексы региона еще на 15% - Morgan Stanley
Фондовые индексы Европы могут снизиться еще на 15% из-за энергетического кризиса в регионе, полагает старший стратег по европейскому рынку акций в Morgan Stanley Грэм Зекер.

Текущие котировки говорят о том, что инвесторы ожидают роста прибыли компаний в следующем году,...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 12:42
Путин: в этом году спад ВВП РФ будет незначительным - где-то 2%, может чуть больше
В этом году снижение ВВП РФ будет незначительным, составит 2%, может чуть больше, заявил сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Предрекали, что будет большой спад экономики. Этого не случится. Спад...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 12:35
Эстония стала европейским рекордсменом по части инфляции
Индекс потребительских цен в Эстонии в августе повысился по сравнению с июлем на 2,3%, а по сравнению с августом прошлого года - на 24,8%, сообщил в среду департамент статистики страны.

По его данным, товары подорожали по сравнению с августом прошлого года на 18,3%,...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 12:27
Оценка роста ВВП еврозоны во 2-м квартале повышена до 0,8%
Во 2-м квартале экономика 19 стран еврозоны увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статуправления Евросоюза. Ранее сообщалось о повышении на 0,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра той оценки, по данным Trading...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 12:24
Ограничения для экспорта российского продовольствия сохраняются - Путин
Усилия ООН в рамках "зерновой сделки" привели к снятию ряда многих, но не всех ограничений в отношении российского продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения...    читать дальше
.
07 сентября 2022 года 12:18
Инвесторы увеличили вложения в американские акции
Инвесторы по всему миру активно вкладываются в американские акции, поскольку считают это лучшим способом защититься от турбулентности на мировых рынках, пишет The Wall Street Journal.

"Кажется, что ситуация в США выглядит наименее затруднительной в этом полном вызовов...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.