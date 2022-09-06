Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,8891 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,62 руб., максимальный - 61,235 руб. Было заключено 23778 сделок. Объем торгов составил 70196,27 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,235 руб. за доллар США.

6 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8891 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43096,790 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 328,777 млрд руб., или на...

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ООО "Торговый дом "Русский чай" 6 сентября начало размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций 1-й серии объемом 100 млн рублей, следует из сообщения компании. "Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной... "Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу облигаций ПАО "Полюс" серии 001PLZL объемом до 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте либо в неденежном имуществе, говорится в сообщении компании. Программе присвоен регистрационный номер -... Программе присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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НРД зарегистрировал выпуск 5-летних коммерческих облигаций ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" 1-й серии, говорится в сообщении депозитария. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-00086-L. Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-00086-L. Другие параметры займа пока не раскрываются. Другие параметры займа пока не раскрываются. Ранее... Ранее... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7489 руб. Минимальный курс юаня составил 8,713 руб., максимальный - 8,774 руб. Было заключено 22340 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,713 руб., максимальный - 8,774 руб. Было заключено 22340 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8891 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,62 руб., максимальный - 61,235 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,62 руб., максимальный - 61,235 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3520 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4445 руб. Минимальный курс евро составил 60,1225 руб., максимальный - 62,11 руб. Была заключена 13861... Минимальный курс евро составил 60,1225 руб., максимальный - 62,11 руб. Была заключена 13861... читать дальше

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Доходность британских гособлигаций подскочила до максимума за 11 лет на опасениях, что планы нового премьер-министра страны Лиз Трасс могут привести к резкому увеличению объемов государственного долга, пишет MarketWatch. Доходность десятилетних госбумаг в ходе торгов во... Доходность десятилетних госбумаг в ходе торгов во... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, завершил вторник падением индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,54% и составил 2425,33 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,54% и составил 2425,33 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 2,74 % - до 1252,47... Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 2,74 % - до 1252,47... читать дальше

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АО "Почта России" приобрело в рамках оферты 2 млн 221 тыс. 538 облигаций серии БО-001Р-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 44,43%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 44,43%... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Агрокубань Ресурс" серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00082-L-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00082-L-001P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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СПБ биржа считает решение регулятора о постепенном введении ограничений для неквалифицированных инвесторов на сделки с ценными бумагами эмитентов из "недружественных" стран чрезмерно жестким, говорится в комментарии пресс-службы "СПБ биржи". Биржа, в частности,... Биржа, в частности,... читать дальше

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Глава комиссии Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает, что России для развития туризма нужна программа по поддержке строительства небольших гостиниц до 120 номеров. "Сегодня эффективно работает мера поддержки по строительству гостиниц от... "Сегодня эффективно работает мера поддержки по строительству гостиниц от... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают активно снижаться вечером во вторник после значительного роста в понедельник, вызванного новостью о сокращении квоты на добычу ОПЕК+ в октябре. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск подешевели на 3,01... Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск подешевели на 3,01... читать дальше

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сковская биржа зарегистрировала программу облигаций Новикомбанка (дочерний банк госкорпорации "Ростех") серии 001P объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-02546-B-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-02546-B-001P-02E. В рамках бессрочной программы... В рамках бессрочной программы... читать дальше

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Предложение о приостановке действия соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией, выдвинутое Еврокомиссией (ЕК) во вторник, предусматривает увеличение визового сбора для всех российских заявителей с 35 до 80 евро, срок выдачи визы может быть продлен до 45 дней, сообщает... читать дальше

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