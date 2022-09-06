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АПК РФ к 31 августа получил на проведение сезонных полевых работ 714,8 млрд рублей кредитов, что на 37,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 484,5 млрд рублей против 379,3 млрд рублей годом ранее,... В частности, Россельхозбанк выдал 484,5 млрд рублей против 379,3 млрд рублей годом ранее,... читать дальше

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Королева Великобритании Елизавета II во вторник в замке Балморал (Шотландия) назначила Лиз Трасс премьер-министром и поручила ей сформировать новое правительство, передает телеканал Sky News. Трасс стала 15-м премьером, которого назначила Елизавета II. Она третья... Трасс стала 15-м премьером, которого назначила Елизавета II. Она третья... читать дальше

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Банк России и Минфин РФ могут согласовать позицию по регулированию майнинга криптовалют в течение нескольких недель, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выступая на ВЭФ-2022. "Я думаю, что мы, собственно, в присутствии здесь уже Алексея Геннадьевича Гузнова... "Я думаю, что мы, собственно, в присутствии здесь уже Алексея Геннадьевича Гузнова... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно. Японский Nikkei 225 к закрытию торгов подрос на 0,02%. Японский Nikkei 225 к закрытию торгов подрос на 0,02%. В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции химической... В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции химической... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 43,99 пункта (1,768%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2444,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2491,89 (+0,14%) пункта,... читать дальше

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Вступающая в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс подготовила меры, которые, как ожидается, позволят решить проблему резкого роста цен на электричество и газ для обычных потребителей, сообщает Bloomberg. По словам источников агентства, подготовленный... По словам источников агентства, подготовленный... читать дальше

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"Газпром" и китайская CNPC переводят плату за поставки по "Силе Сибири" в рубли и юани, сообщает российская компания. Ранее отмечалось, что покупатели из недружественных стран обязаны платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли - только после... Ранее отмечалось, что покупатели из недружественных стран обязаны платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли - только после... читать дальше

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Air China и британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc объявили о создании в Пекине совместного предприятия по техническому обслуживанию авиационных двигателей, сообщает агентство "Синьхуа". Новая компания получит название Beijing Aero Engine... Новая компания получит название Beijing Aero Engine... читать дальше

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Россия к концу этого года может полностью обеспечить себя устрицами собственного производства, сообщается в исследовании Россельхозбанка по результатам изучения рынка этого деликатеса в преддверии Восточного экономического форума. По данным Центра отраслевой экспертизы... По данным Центра отраслевой экспертизы... читать дальше

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Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил... читать дальше

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ООО "Балтийский лизинг" в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11%... Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11%... читать дальше

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В апреле-июне экономика ЮАР сократилась на 0,7% относительно предыдущего квартала из-за перебоев в энергоснабжении, негативно сказавшихся на деловой активности в стране, свидетельствуют официальные данные. Сокращение экономики зафиксировано впервые с третьего квартала... Сокращение экономики зафиксировано впервые с третьего квартала... читать дальше

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Россия за последние 5 лет увеличила поставки продукции АПК в страны Азии на 55%, Африки - на 24%, сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на выступление замминистра сельского хозяйства Сергея Левина на Восточном экономическом форуме. По его словам, это позволило существенно... По его словам, это позволило существенно... читать дальше

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Власти Петербурга в 2022-2024 годах предоставят ГУП "Пассажиравтотранс" и ГУП "Горэлектротранс" 3,78 млрд рублей субсидий, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Субсидии предоставляются ГУП "Пассажиравтотранс" в целях финансового обеспечения затрат на... "Субсидии предоставляются ГУП "Пассажиравтотранс" в целях финансового обеспечения затрат на... читать дальше

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Эксперты Высшей школы экономики изучили тенденции в торговле России с ключевыми экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - Японией, Южной Кореей, Австралией, Китаем и Индией. По сравнению с данными за первую половину прошлого года, товарооборот со странами региона в... читать дальше

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Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в июле выросли на 10,2% в годовом выражении. Инфляция замедлилась впервые с ноября 2020 года, говорится в сообщении ОЭСР. В июне темпы роста потребительских цен были... Инфляция замедлилась впервые с ноября 2020 года, говорится в сообщении ОЭСР. В июне темпы роста потребительских цен были... читать дальше

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