ЦБ РФ установил курс евро с 6 сентября в размере 60,1408 руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 сентября, составляет 60,1408 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,79 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43425,567 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,023 млрд руб., или на...

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ООО "Газпром капитал" утвердило параметры выпуска "замещающих" облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании. Объем выпуска, а также дата погашения - 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании.... Объем выпуска, а также дата погашения - 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0925 руб. Минимальный курс евро составил 59,355 руб., максимальный - 60,835 руб. Было заключено 25832... Минимальный курс евро составил 59,355 руб., максимальный - 60,835 руб. Было заключено 25832... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7734 руб. Минимальный курс юаня составил 8,717 руб., максимальный - 8,854 руб. Было заключено 21923 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,717 руб., максимальный - 8,854 руб. Было заключено 21923 сделки.... читать дальше

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Российский фондовый рынок вырос на 0,7% по индексу МосБиржи и на 0,3% - по индексу РТС на фоне дорожающей нефти и снижении внешних пощадок. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,69% и составил 2448,44 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,69% и составил 2448,44 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,25% - до... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,25% - до... читать дальше

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Нефтяные котировки несколько замедлили рост после существенного скачка, обусловленного решением министров ОПЕК+ понизить квоту по добыче в следующем месяце. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск подорожали на $2,54 (2,73%) - до... Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск подорожали на $2,54 (2,73%) - до... читать дальше

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Аналитики банка Morgan Stanley прогнозируют вторую волну падения акций американских компаний, которая будет вызвана сокращением корпоративной прибыли, пишет MarketWatch. "В отличии от первой волны, на этот раз спад на рынке акций будет вызван главным образом снижением... "В отличии от первой волны, на этот раз спад на рынке акций будет вызван главным образом снижением... читать дальше

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Сев озимых культур под урожай-2023 в РФ ко 2 сентября проведен на 2,73 млн га, что на 526 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза. Больше всего озимых - 2,32 млн га против 2,31 млн га - посеяно в Поволжье. В других... Больше всего озимых - 2,32 млн га против 2,31 млн га - посеяно в Поволжье. В других... читать дальше

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Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в августе увеличилось на 421 тыс., до 21,2 млн человек, говорится в пресс-релизе биржи. Их прирост составил 9% по сравнению с данными за июль, когда число физлиц с брокерскими счетами выросло на 385,9... Их прирост составил 9% по сравнению с данными за июль, когда число физлиц с брокерскими счетами выросло на 385,9...

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Источником поставок СПГ для Камчатки может стать "Сахалин-2", полагает председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. "Мы предлагали и просим вашей поддержки в выделении дополнительной ресурсной базы для СПГ-проектов, в лицензионных условиях которых можно закрепить... "Мы предлагали и просим вашей поддержки в выделении дополнительной ресурсной базы для СПГ-проектов, в лицензионных условиях которых можно закрепить... читать дальше

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"Московская биржа" объяснила утреннюю приостановку торгов выявлением в 10:26 мск отсутствия некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы (ТКС) валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников... читать дальше

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ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 5-го купона облигаций 1-й серии на уровне 20,04% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент... Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно рассмотреть вопрос об использовании средств, полученных от реализации инвестиционных рыбных квот. Это предложение прозвучало на совещании в Петропавловске-Камчатском после того, как вице-премьер Виктория Абрамченко... Это предложение прозвучало на совещании в Петропавловске-Камчатском после того, как вице-премьер Виктория Абрамченко... читать дальше

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Инициатива президента США Джо Байдена, направленная на снижение долговой нагрузки на американцев, бравших кредиты на образование, обойдется бюджету страны в $1 трлн и затруднит усилия по сокращению бюджетного дефицита, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение... читать дальше

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Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет следить за развитием ситуации на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Далее будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке, потому что много неопределенностей, и, в том числе, неопределенности связаны с добычей... "Далее будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке, потому что много неопределенностей, и, в том числе, неопределенности связаны с добычей... читать дальше

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"УГМК-Инвест" получила разрешение купить доли в "дочках" золотодобывающей компании Petropavlovsk Соответствующее распоряжение "О специальном решении о совершении сделок АО "УГМК-Инвест" подписал президент РФ Владимир Путин. Одобренный механизм сделки предполагает, что... Одобренный механизм сделки предполагает, что... читать дальше

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