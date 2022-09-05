Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2019,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3387,31 млрд руб.

5 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 сентября составили по Российской Федерации 2019,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1902,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1925 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1797,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 сентября составили 3387,31 млрд руб. против 3398,00872 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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