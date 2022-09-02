02 сентября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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2 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.09 по 11.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|05.09.2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июль 2022
|06.09.2022
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июль 2022
|06.09.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Август 2022
|07.09.2022
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июль 2022
|07.09.2022
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2022
|07.09.2022
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2022
|07.09.2022
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июль 2022
|07.09.2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Август 2022
|07.09.2022
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2022
|08.09.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 августа
|08.09.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 августа
|08.09.2022
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2022
|08.09.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 августа по 02 сентября
|09.09.2022
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июль 2022
|09.09.2022
|15:30
|Безработица в Канаде
|Август 2022
|09.09.2022
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июль 2022
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02 сентября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43136,543 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 668,955 млрд руб., или на...
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02 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1740 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4026 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,2175 руб., максимальный - 60,85 руб. Было... читать дальше
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02 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2339 руб.
Минимальный курс евро составил 59,9625 руб., максимальный - 60,9 руб. Было заключено 15676 сделок.... читать дальше
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02 сентября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,747 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,728 руб., максимальный - 8,825 руб. Было заключено 24908 сделок.... читать дальше
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02 сентября 2022 года 18:56
Российский фондовый рынок, начавший торги в красной зоне, завершил пятницу на позитиве.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,05% и составил 2471,45 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,4% - до 1284,53 пункта.
Европейские рынки акций весь... читать дальше
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02 сентября 2022 года 18:47
Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2022 года увеличился на 1,9% - до 81,233 трлн рублей по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 79,693 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи.
В августе по сравнению с июлем текущего... читать дальше
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02 сентября 2022 года 18:37
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"Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ... читать дальше
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02 сентября 2022 года 18:28
В июле заказы промышленных предприятий США сократились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Минторг страны.
Снижение произошло впервые за 9 месяцев и стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,2%, свидетельствуют... читать дальше
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02 сентября 2022 года 18:23
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Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения.
Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября с... читать дальше
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02 сентября 2022 года 18:15
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Программе присвоен регистрационный номер 4-25642-H-001P-02E.
В рамках... читать дальше
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02 сентября 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3242 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,17 руб., максимальный - 60,4475 руб. Было... читать дальше
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02 сентября 2022 года 17:54
Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2022 года увеличился на 1,9% - до 81,233 трлн рублей по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 79,693 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи.
В августе по сравнению с июлем текущего...
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02 сентября 2022 года 17:42
Швейцарская Global Blue, один из крупнейших в мире операторов системы tax free, вышел из российского СП, передав долю партнеру.
Многочисленные санкции, введенные против РФ, а также ограничения, которые ввела сама Россия, как и риск дальнейших санкций могут существенно... читать дальше
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02 сентября 2022 года 17:32
Во 2-м полугодии Россия в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз.
"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова... читать дальше
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02 сентября 2022 года 17:22
Американские фондовые индексы поднимаются в пятницу после публикации данных по рынку труда США за август, показавших замедление темпов роста числа рабочих мест и увеличение безработицы.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск вырос на 141,53 пункта (0,45%) и... читать дальше
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02 сентября 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 05.09 по 11.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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