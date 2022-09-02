ЦБ РФ установил курс евро с 3 сентября в размере 60,2187 руб.

2 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 60,2187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,55 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43136,543 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 668,955 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1740 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4026 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,2175 руб., максимальный - 60,85 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,2175 руб., максимальный - 60,85 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2339 руб. Минимальный курс евро составил 59,9625 руб., максимальный - 60,9 руб. Было заключено 15676 сделок.... Минимальный курс евро составил 59,9625 руб., максимальный - 60,9 руб. Было заключено 15676 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,747 руб. Минимальный курс юаня составил 8,728 руб., максимальный - 8,825 руб. Было заключено 24908 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,728 руб., максимальный - 8,825 руб. Было заключено 24908 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в красной зоне, завершил пятницу на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,05% и составил 2471,45 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,05% и составил 2471,45 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,4% - до 1284,53 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,4% - до 1284,53 пункта. Европейские рынки акций весь... Европейские рынки акций весь... читать дальше

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Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2022 года увеличился на 1,9% - до 81,233 трлн рублей по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 79,693 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи. В августе по сравнению с июлем текущего... В августе по сравнению с июлем текущего... читать дальше

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Россияне могут лишиться недвижимости в Эстонии, если не смогут управлять ей из-за введенных республикой санкций, заявил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар. "Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ... "Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ... читать дальше

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В июле заказы промышленных предприятий США сократились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Минторг страны. Снижение произошло впервые за 9 месяцев и стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,2%, свидетельствуют... Снижение произошло впервые за 9 месяцев и стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,2%, свидетельствуют... читать дальше

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"ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-12R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,85% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября с... Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября с... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ХК "Металлоинвест" серии 001P объемом 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-25642-H-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-25642-H-001P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3242 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,17 руб., максимальный - 60,4475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,17 руб., максимальный - 60,4475 руб. Было... читать дальше

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Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2022 года увеличился на 1,9% - до 81,233 трлн рублей по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 79,693 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи. В августе по сравнению с июлем текущего... В августе по сравнению с июлем текущего...

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Швейцарская Global Blue, один из крупнейших в мире операторов системы tax free, вышел из российского СП, передав долю партнеру. Многочисленные санкции, введенные против РФ, а также ограничения, которые ввела сама Россия, как и риск дальнейших санкций могут существенно... Многочисленные санкции, введенные против РФ, а также ограничения, которые ввела сама Россия, как и риск дальнейших санкций могут существенно... читать дальше

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Во 2-м полугодии Россия в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. "Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова... "Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в пятницу после публикации данных по рынку труда США за август, показавших замедление темпов роста числа рабочих мест и увеличение безработицы. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск вырос на 141,53 пункта (0,45%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск вырос на 141,53 пункта (0,45%) и... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 05.09 по 11.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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