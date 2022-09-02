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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7436 руб.
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02 сентября 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7436 руб.
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2 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 281 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7436 руб. Минимальный курс юаня составил 8,727 руб., максимальный - 8,761 руб. Было заключено 1511 сделок. Объем торгов составил 3173,88 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,745 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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