.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1103 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 1-м полугодии снизилась на 0,4% - Росстат
Экономика РФ в 1-м полугодии в годовом выражении снизилась на 0,4%, сообщил Росстат. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в 1-м полугодии на 0,5%.
 
Наступит ли эпоха "Великой рефляции"
Период низкой инфляции в мире может быть окончательно завершен, говорится в отчете департамента инвестиционной стратегии Credit Suisse, с которым ознакомились "Ведомости". По мнению аналитиков, к этому может привести раскол союзов Китая с Америкой...
 
Что будет с ценами на аренду жилья
Средняя стоимость аренды частных домов за высокий сезон — с мая — заметно выросла. Особенно сильно жилье подорожало в Республике Алтай, Кемеровской области, Чечне и Астраханской области. "Известия" пишут о том, какие варианты размещения в отпуске...
 
Доля закрытых сделок на рынке цессии снижается
Кредиторы в первом полугодии предложили к реализации по цессионной схеме в 1,5 раза больше долгов, чем год назад. Объем задолженности, выставленной на продажу по цессионной схеме, по итогам января—июня составил 153 млрд руб. (в полтора раза больше...
 
02 сентября 2022 года 10:11

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1103 млрд руб.

 0
2 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 1103 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1117,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
02 сентября 2022 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,61/67,45 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,61/67,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...
.
02 сентября 2022 года 16:01
ЦБ РФ установил курс евро с 3 сентября в размере 60,2187 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 60,2187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,55 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
02 сентября 2022 года 16:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 сентября в размере 60,3713 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 60,3713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,43 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
02 сентября 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 2 сентября составил 60,3713 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,3713 руб. По...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:35
Berkshire продолжает сокращать долю в китайском автопроизводителе BYD
Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает сокращать свою долю в BYD Co., ведущем производителе автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае.

Инвестфирма в четверг продала 1,7 млн акций автокомпании по средней цене...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:30
В понедельник, 5 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 1,28 млрд руб.
В понедельник, 5 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 1,28 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:30
В понедельник, 5 сентября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 51,9 млрд руб.
В понедельник, 5 сентября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 51,9 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:30
В понедельник, 5 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,53 млн
В понедельник, 5 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,53 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:25
В 2026 году продажи NEV в Китае приблизятся к 16 млн
В ближайшие годы китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии (NEV) будет расти быстрыми темпами, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC).

Ожидается, что в 2026 году продажи NEV в стране достигнут 15,98 млн машин.

При этом...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,1763 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1058 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1763 руб.

Минимальный курс евро составил 60,055 руб., максимальный - 60,3075 руб. Было заключено 5959...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:11
"Трансфин-М" выкупил по оферте облигации 001Р-02 на 502 тыс. рублей
АО "Трансфин-М" выкупило по оферте 502 облигации серии 001Р-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Выпуск 001Р-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2017 года на 10 лет. В мае и ноябре 2021 года эмитент досрочно погасил...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:10
Норвегия продлила работу последней угольной шахты на Шпицбергене на 2 года
Власти Норвегии приняли решение продлить на 2 года работу последней угольной шахты на территории арктического архипелага Шпицберген.

Шахта №7 продолжит добычу каменного угля, который используется в сталелитейной промышленности, до июля 2025 года, сообщило правительство...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 15:04
Electrolux уходит с российского рынка
Оодин из крупнейших в мире производителей бытовой техники - шведский Electrolux AB - приняла решение уйти с рынка РФ и продать российский бизнес местному менеджменту, говорится в пресс-релизе компании.

Выделяемая компания продолжит заниматься обслуживанием продукции...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 14:52
ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 10,75%
ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 2 сентября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,2 пункта (0,949%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2468,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2474,47 (+1,17%) пункта,...    читать дальше
.
02 сентября 2022 года 14:42
Нефть продолжает дорожать днем, но немного замедлила рост
Нефтяные цены немного замедлили рост в ходе торгов днем, но остаются в плюсе после падения накануне.

Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.