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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,61/67,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 60,2187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 60,3713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,43 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,3713 руб. По... читать дальше

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Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает сокращать свою долю в BYD Co., ведущем производителе автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае. Инвестфирма в четверг продала 1,7 млн акций автокомпании по средней цене... Инвестфирма в четверг продала 1,7 млн акций автокомпании по средней цене... читать дальше

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В понедельник, 5 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 1,28 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 5 сентября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 51,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 5 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,53 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В ближайшие годы китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии (NEV) будет расти быстрыми темпами, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC). Ожидается, что в 2026 году продажи NEV в стране достигнут 15,98 млн машин. Ожидается, что в 2026 году продажи NEV в стране достигнут 15,98 млн машин. При этом... При этом... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1058 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1763 руб. Минимальный курс евро составил 60,055 руб., максимальный - 60,3075 руб. Было заключено 5959... Минимальный курс евро составил 60,055 руб., максимальный - 60,3075 руб. Было заключено 5959... читать дальше

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АО "Трансфин-М" выкупило по оферте 502 облигации серии 001Р-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Выпуск 001Р-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2017 года на 10 лет. В мае и ноябре 2021 года эмитент досрочно погасил... Выпуск 001Р-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2017 года на 10 лет. В мае и ноябре 2021 года эмитент досрочно погасил... читать дальше

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Власти Норвегии приняли решение продлить на 2 года работу последней угольной шахты на территории арктического архипелага Шпицберген. Шахта №7 продолжит добычу каменного угля, который используется в сталелитейной промышленности, до июля 2025 года, сообщило правительство... Шахта №7 продолжит добычу каменного угля, который используется в сталелитейной промышленности, до июля 2025 года, сообщило правительство... читать дальше

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Оодин из крупнейших в мире производителей бытовой техники - шведский Electrolux AB - приняла решение уйти с рынка РФ и продать российский бизнес местному менеджменту, говорится в пресс-релизе компании. Выделяемая компания продолжит заниматься обслуживанием продукции... Выделяемая компания продолжит заниматься обслуживанием продукции... читать дальше

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ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,2 пункта (0,949%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2468,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2474,47 (+1,17%) пункта,... читать дальше

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Нефтяные цены немного замедлили рост в ходе торгов днем, но остаются в плюсе после падения накануне. Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и... Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и... читать дальше

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